الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طفل في التمانينات.. آل باتشينو سعيد بأنه سيصبح أبًا في سن متأخرة

آل باتشينو
آل باتشينو

أعرب نجم هوليوود آل باتشينو، 83 عامًا عن سعادته بأن يصبح أبًا في سن متأخرة، وكسر صمته عن حمل صديقته البالغة من العمر 29 عامًا لأول مرة ليتحدث عن مدى "الخصوصية لطفله الرابع".

وشارك النجم السينمائي الأيقوني أفكاره الحقيقية حول وصول طفله الرابع الوشيك - الأول له مع صديقته نور الفلاح أثناء نزهة في لوس أنجلوس يوم الاثنين، عندما أغلق أي شائعات تتحدث عن انزعاجه من إعلان الحمل.

في الواقع، سارع باتشينو الذي لديه 3 أطفال آخرين من امرأتين إلى توضيح مدى أهمية هذا الحمل بالنسبة له؛ لأنه جاء في وقت متأخر جدًا من حياته.

وقال عندما سأله مصور عما إذا كان "متحمسًا" للترحيب بطفل آخر ، "إنه أمر خاص جدًا". لقد كان دائما كذلك لدي الكثير من الأطفال، لكن هذا أمر خاص حقًا في هذا الوقت.  

ففي الفيديو الحصري الذي حصلت عليه (ديلي ميل) أضاف النجم أنه لا يعرف، حتى الآن، جنس الطفل.

تأتي استجابة آل المبهجة لأخبار طفل صديقته وسط تكهنات وشائعات غاضبة حول ظروف الحمل - ويبدو أنها تغلق التقارير التي تفيد بأن الممثل كان أقل إثارة عندما تلقى الأخبار التي تتوقعها نور.

منذ أن تم الكشف عن الأخبار المتعلقة بوصول آل والنور القادم، انتشرت شائعات عديدة تشير إلى أن نجم سكارفيس طالب بإجراء اختبار الحمض النووي - وأنه تم "خدعته'' من قبل شريكه.

آل باتشينو هوليوود طفله الرابع الوشيك نور الفلاح امرأتين الحمل

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد بخطأ طبى

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

بروتوكول تعاون بين غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة بالكونغو لزيادة التبادل التجاري

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الكلاكلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"