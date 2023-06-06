طفل في التمانينات.. آل باتشينو سعيد بأنه سيصبح أبًا في سن متأخرة

أعرب نجم هوليوود آل باتشينو، 83 عامًا عن سعادته بأن يصبح أبًا في سن متأخرة، وكسر صمته عن حمل صديقته البالغة من العمر 29 عامًا لأول مرة ليتحدث عن مدى "الخصوصية لطفله الرابع".

وشارك النجم السينمائي الأيقوني أفكاره الحقيقية حول وصول طفله الرابع الوشيك - الأول له مع صديقته نور الفلاح أثناء نزهة في لوس أنجلوس يوم الاثنين، عندما أغلق أي شائعات تتحدث عن انزعاجه من إعلان الحمل.

في الواقع، سارع باتشينو الذي لديه 3 أطفال آخرين من امرأتين إلى توضيح مدى أهمية هذا الحمل بالنسبة له؛ لأنه جاء في وقت متأخر جدًا من حياته.

وقال عندما سأله مصور عما إذا كان "متحمسًا" للترحيب بطفل آخر ، "إنه أمر خاص جدًا". لقد كان دائما كذلك لدي الكثير من الأطفال، لكن هذا أمر خاص حقًا في هذا الوقت.

ففي الفيديو الحصري الذي حصلت عليه (ديلي ميل) أضاف النجم أنه لا يعرف، حتى الآن، جنس الطفل.

تأتي استجابة آل المبهجة لأخبار طفل صديقته وسط تكهنات وشائعات غاضبة حول ظروف الحمل - ويبدو أنها تغلق التقارير التي تفيد بأن الممثل كان أقل إثارة عندما تلقى الأخبار التي تتوقعها نور.

منذ أن تم الكشف عن الأخبار المتعلقة بوصول آل والنور القادم، انتشرت شائعات عديدة تشير إلى أن نجم سكارفيس طالب بإجراء اختبار الحمض النووي - وأنه تم "خدعته'' من قبل شريكه.