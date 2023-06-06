جامعة الأزهر تفوز بمقعدين فى مجلس إدارة جمعية جراحة المخ والأعصاب

فاز أستاذان بكلية طب الأزهر بعضوية مجلس إدارة جمعية جراحة المخ والأعصاب المصرية، بعد تحقيق أعلى النتائج في منافسة انتخابية شارك فيها أساتذة المخ والأعصاب من جميع الجامعات المصرية.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز الدكتور محمد فتحي عيسى، أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب البنات بجامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم عويس، أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب السابق بطب البنين، بعضوية الجمعية ذات التاريخ العلمي الذي يرجع إلى 1967.

وحصل فتحي على أعلى الأصوات متقدمًا على 35 مرشحًا، يليه عويس متقدمًا على 30 مرشحًا من جراحي المخ والأعصاب فى مختلف الجامعات المصرية والمستشفيات التعليمية ووزارة الصحة والقوات المسلحة.

وتهدف الجمعية إلى دعم التخصص الدقيق في جراحة المخ والأعصاب في مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، والتنسيق فيما بينها، وإحداث التواصل مع الجمعيات العلمية الدولية لعقد المؤتمرات، ومناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في هذا التخصص.

يشار إلى أن الدكتور محمد فتحى عيسى كان من أوائل الثانوية الأزهرية؛ حيث حاز المركز السادس على مستوى الجمهورية عام 1992 وتفوق في كلية الطب، حتى عين فيها وتدرج في كادرها العلمي فحصل على الماجستير والدكتوراه ولم يكتف بذلك فحصل على شهادة الزمالة المصرية في جراحة المخ والأعصاب كأول مصري يحصل على هذه الشهادة عام 2010 في مختلف الجامعات والهيئات، ثم استكمل أبحاثه حتى رقي لأستاذ مساعد، فأستاذ.

وشارك فتحي في العديد من المؤتمرات العلمية وورش العمل فى: مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، واليونان، ثم صدر له قرار رئيس الجامعة بتعيينه رئيسًا لقسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بطب الأزهر في 2021، وأشْرفَ على عديد من الرسائل العلمية (الماجستير) و(الدكتوراه)، وله 19 بحثًا علميًّا منشورًا فى كبرى المجلات العلمية المحلية والدولية.



ويعد الدكتور إبراهيم عويس من أمهر الأساتذة في هذا التخصص، وشغل درجة الأستاذية ورئاسة القسم بطب البنين، وله نشاط ملحوظ في العمل المجتمعي أَهَّلَهُ لانتخابه عضوًا بمجلس النواب المصري.