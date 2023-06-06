الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو دياب يستعد لموسم صيف 2023 بعدد من الأغنيات الـ"سنجل"

عمرو دياب
عمرو دياب

انتهى النجم عمرو دياب الفترة الماضية من تسجيل عدد كبير من الأغنيات ضمن ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرح عدد من أغنياته على طريقة السنجل على مدار أشهر الصيف الحالي على أن يضع البعض الآخر، ضمن ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في نهاية موسم الصيف.

 

ألبوم عمرو دياب الجديد 2023

ويتعاون الهضبة في الألبوم الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى الذي شاركوه مشواره الغنائي خلال السنوات الأخيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، ومنهم: الشاعر أيمن بهجت قمر، والشاعر تامر حسين، والشاعر محمد القياتي والشاعر خالد تاج الدين والملحن والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي توما والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والموزع الموسيقي نادر حمدي غيرهم.

 

آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

وطرح النجم عمرو دياب بالتزامن مع عيد الفطر الماضي أحدث أغنايته بعنوان "الحفلة" والذي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد مرزوق والمحلن والموزع الموسيقي محمد قماح مهندس الصوت أمير محروس، وتصدر الأغنية قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة “أنغامي” الرقمية والتي تعاقد معها “الهضبة" مؤخرا لطرح جميع أغنياته الجديدة عليها حصريا بدلا من موقع “يوتيوب”.

 

وتقول كلمات أغنية “الحفلة”: “أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة ازاي.. ودقة طبلة ولعب الناي.. كله بيرقص وبيغني.. كله قايل للهم باي باي.. شوف السمرا دي عاملة ازاي.. ولا البيضا ان مش فتاي.. احلى بنات في الكون حواليا .. تقولش بقيت سلطان بروناي”.

ألبوم عمرو دياب الجديد عمرو دياب النجم عمرو دياب ألبوم عمرو دياب الجديد 2023 ألبوم عمرو دياب 2023 الحفلة

الأكثر قراءة

فى منتصف التعاملات… تراجع أسعار الذهب بالأسواق وعيار 21 يسجل 2360 جنيهًا

مصر والإمارات تعززان تعاونهما فى تطوير أكبر مشروع لطاقة الرياح بإفريقيا

نشوب حريق فى محل تجارى بالهرم

"خلطة أوسوريو".. كيف أعاد الكولومبى دوافع لاعبى الزمالك بعد الكبوة؟

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة السياحة بإنهاء غلق شركة رحلات بسوهاج

أزمة نسب.. هاري يحرج العائلة المالكة بكشف تفاصيل "والده البيولوجي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

" محافظون وتجارب 3 ".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟