عمرو دياب يستعد لموسم صيف 2023 بعدد من الأغنيات الـ"سنجل"

انتهى النجم عمرو دياب الفترة الماضية من تسجيل عدد كبير من الأغنيات ضمن ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرح عدد من أغنياته على طريقة السنجل على مدار أشهر الصيف الحالي على أن يضع البعض الآخر، ضمن ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في نهاية موسم الصيف.

ألبوم عمرو دياب الجديد 2023

ويتعاون الهضبة في الألبوم الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى الذي شاركوه مشواره الغنائي خلال السنوات الأخيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، ومنهم: الشاعر أيمن بهجت قمر، والشاعر تامر حسين، والشاعر محمد القياتي والشاعر خالد تاج الدين والملحن والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي توما والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والموزع الموسيقي نادر حمدي غيرهم.

آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

وطرح النجم عمرو دياب بالتزامن مع عيد الفطر الماضي أحدث أغنايته بعنوان "الحفلة" والذي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد مرزوق والمحلن والموزع الموسيقي محمد قماح مهندس الصوت أمير محروس، وتصدر الأغنية قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة “أنغامي” الرقمية والتي تعاقد معها “الهضبة" مؤخرا لطرح جميع أغنياته الجديدة عليها حصريا بدلا من موقع “يوتيوب”.

وتقول كلمات أغنية “الحفلة”: “أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة ازاي.. ودقة طبلة ولعب الناي.. كله بيرقص وبيغني.. كله قايل للهم باي باي.. شوف السمرا دي عاملة ازاي.. ولا البيضا ان مش فتاي.. احلى بنات في الكون حواليا .. تقولش بقيت سلطان بروناي”.