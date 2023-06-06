بعد استجابة الرئيس السيسى.. نقل الطفل مصطفى لمستشفى أطفال مصر لعلاجه

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي نقل الطفل مصطفى لمستشفى أطفال مصر لعلاجه في سيارة إسعاف مجهزة.

وأشارت خلال حلقة اليوم من برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه تم عمل الفحوصات والإجراءات اللازمة لبدء العلاج، كما تواصلت إدارة الشئون الاجتماعية مع والد الطفل مصطفى.

وكان استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حلقة الأمس، لحالة الطفل مصطفى البالغ من العمر 10 سنوات، ويعاني من تجلط في الشريان الرئوي، ووجه بعمل اللازم لعلاجه.

وقالت والدة "مصطفى" في تصريحات لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن نجلها كان يتلقى علاجًا للجلطة حتى لا يصاب بالتشنجات، لكنه لم يحصل على العلاج المناسب، وعانى من نقص أكسجين.

وأضافت: "كان يأخذ علاج تشنجات وسيولة، سألنا عن سبب التشنجات، قالوا الجلطة بتتحرك، ومحتاجين دكتور يفحصه، لأن الدكتور اللي عرضناه عليه قال هيفضل كده".

ولفتت الأم إلى أن زوجها يعمل عاملًا باليومية في مخبز، وغير قادر على تكاليف العلاج.