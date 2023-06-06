الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشوب حريق في محل تجاري بالهرم

حريق
حريق

نشب حريق في أحد المحلات التجارية بشارع الهرم في نطاق محافظة الجيزة، وقد سيطرت قوات الحماية المدنية على النيران عقب الدفع بعدد من سيارات الإطفاء،.

وكشفت المعاينات الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجاري تحديد قيمة الخسائر.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في محل تجاري بشارع الهرم، وتم انتقال قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، ونجحت في السيطرة عليه وإخماده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة الأمن بالجيزة الحماية المدنية المحلات التجارية دون خسائر في الأرواح خسائر في الأرواح قوات الحماية المدنية محافظة الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية نشب حريق

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