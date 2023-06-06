مصانع التمور تستعد للموسم الجديد.. والتجار: "جاهزون للتصدير"

تبدأ مصانع التمور بمحافظة الوادي الجديد استعداداتها للموسم الجديد 2023 مع اقتراب موسم جني محصول البلح والتمور بأنحاء المحافظة، حيث يبدأ أصحاب مصانع التمور بصيانة جميع الآلات والمعدات والمرور على ثلاجات حفظ التمور وتنظيفها جيدا وصناعة وطباعة جميع أنواع واحجام صناديق التعبئة استعداداً لتصديرها للدول العربية والاوروبية.

المهندس سامح عوض، أحد أصحاب مصانع التمور بالوادي الجديد، أكد أن جميع مصانع تعبئة وتغليف وتصنيع منتج البلح والتمور على أتم استعداد لاستقبال الموسم الجديد.

وأضاف “عوض” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن محافظة الوادي الجديد تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور، وهو ما يعد فرصة جيدة للاستثمار في القطاع الزراعي خلال الاعوام المقبلة، مُشيرًا إلى أن ذلك البشائر ظهرت خلال هذا العام بحضور الرئيس السيسي إلي منطقة العوينات لافتتاح موسم حصاد القمح وزيارته لأكبر مزرعة تمور في العالم.

من جانبه، قال راتب حميدة أحد أصحاب مصانع التمور بالوادي الجديد، أن اهتمام واضح من القيادة السياسية بزيادة أعداد النخيل والإهتمام بزراعة النخيل والتوسع الزراعي بالوادي الجديد والملقبه "سلة غذاء مصر" من جميع المؤسسات والهيئات الحكومية والقيادية الواعدة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وراعي التنمية بالمحافظة

واوضح “راتب” أن أصناف البلح جميعها تصدر للخارج لما لها من قيمه غذائية واقتصادية هائلة عن أي أنواع أخري موجودة بالعالم، وتحظي محافظة الوادي الجديد بالبلح السيوي الذي يجود زراعته في الأراضي الصحراوية وهو المحصول الاول في التصدير عن غيرة من باقي الانواع المنزرعة حديثا بجميع مراكز المحافظة مثل البرحي والمجدول والسقعي

وتحتل مصر المركز الأول عالميا في إنتاج التمور حيث يصل حجم إنتاج مصر سنويا إلى نحو 1.6 مليون طن وهو ما يمثل نحو 18% من إجمالي الإنتاج العالمي والذي يبلغ 9 ملايين طن والأولى على المستوى العربي بنسبة نحو 23% من الإنتاج العربي من التمور لكن حجم صادرات مصر لا يعبر عن قدراتها الإنتاجية إذ يسجل 2.7% من إنتاجها.

وتعد محافظة الوادي الجديد الأولى في إنتاج التمور بمصر، وتزخر بمختلف أنواع التمور التي تتجاوز 13 نوعا بنسب مختلفة، وتمتلك وحدها 4 مليون نخلة تنتج أكثر من 170 ألف طن من أجود أنواع التمور التي تحتاج للتسويق الأمثل محليا وعالميا لتعظيم الاستفادة منها