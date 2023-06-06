الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل ينعى الدكتور أحمد عماد الدين

وزير العدل
وزير العدل

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق الذي وافته المنية مساء أمس.
وأكد أن الفقيد صاحب مسيرة علمية متميزة، وكانت فترة تولية حقيبة وزارة الصحة حافلة بالإنجازات والعطاء في خدمة وطنه من خلال التشريعات ذات الصلة بوزارته وأيضاً تطوير المنظومة الصحية من الناحيتين الفنية والإدارية.
وقدم المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أسرة الفقيد وكلية الطب بجامعة عين شمس بخالص العزاء سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

الدكتور أحمد عماد الدين الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل جامعة عين شمس

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