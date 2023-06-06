فى منتصف التعاملات… تراجع أسعار الذهب بالأسواق وعيار 21 يسجل 2360 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا تأثرا بالبورصات الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومًا بتراجع الطلب على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بفعل تزايد التوقعات بتباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما دفع المستثمرين للإقبال على الذهب كملاذا آمن للتحوط من الأزمات الاقتصادية.



10 جنيهات انخفاضًا في الأسعار

وسجلت أسعار الذهب انخفاضا بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الإثنين، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2360 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1964 دولارا.

جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 2679 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2023 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1574 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 1880 جنيهًا.

في حين شهدت أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2350 جنيها، وتراجع لمستوى 2330 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2350 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 13 دولارًا بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1948 دولارًا، ولامست مستوى 1941 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1961 دولارًا.

وسجل الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار، حيث أثبت جديته بهذه الثقة، خلال الفترة الأخيرة، حيث تضاعف سعر الذهب بنحو 3 مرات، حيث كان يسجل 795 و800 جنيه في يناير 2022، لافتًا إلى أن الذهب لم يخذل أحدًا أبدًا، إلا حينما حدث تدخل في الأسعار بصورة غير منضبطة، وحدث تسعير غير عادل، حيث استغل بعض مسعري الذهب أزمة نقص الدولار وتعليق الاستيراد إلى إعلان أسعار مبالغ فيها.

وسجلت أسواق الذهب حالة من الهدوء والاستقرار النسبي، بفعل هدوء السعر العالمي، واستقرار سعر الصرف، وتراجع الطلب.

والأسعار تقترب بنسبة كبيرة من الأسعار العادلة، على الرغم من أن نسبة الفرق بين السعر المحلي والعالمي تصل إلى 33% .