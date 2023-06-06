الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: دورات تدريبية للفتيات على مهن تحتاجها السوق بالوادى الجديد

صورة
صورة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، برئاسة أحمد حسين طليب، دورات تدريبية مجانية على مهنة الطباعة على المنسوجات والأواني الفخارية للفتيات، بمركز التدريب المهني بالخارجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" التى أطلقتها الوزارة بتدريب الشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات على المهن التى تحتاجها سوق العمل، وضمن مبادرة "هن قادرات" التى يتم تنفيذها لتمكين المرأة اقتصادياً وتدريبها على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأوضح أحمد طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن التى تحتاجها سوق العمل، والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالقرى الأكثر احتياجا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع- تم متابعة تنفيذ تلك الدورات التدريبية التى تقوم بها المديرية لخدمة الشباب من أبناء المحافظة.

وأضاف مدير المديرية أن تلك الدورات المجانية تتم تحت إشراف ومتابعة المديرية، وتحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، وبإشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، كما أنه يمكن للشباب الحصول على تلك الدورات من خلال التقديم بمراكز التدريب المهنى التابعة، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بديوان المديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة للحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة أو بدون مؤهل.

received_831235421931897
received_831235421931897
received_673225184637395
received_673225184637395
received_756735062902588
received_756735062902588
received_634518698699441
received_634518698699441
الأواني الفخارية أحمد حسين اهتمام القيادة السياسية بالوادي الجديد المنسوجات المستدامه المساواة بين الجنسين الوادى الجدي الوادي الجديد

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس فقط

الدكتور خالد عبدالغفار فى المؤتمر الطبى الإفريقى: 222 مليار جنيه حجم الإنفاق فى القطاع الصحى خلال 9 سنوات (فيديو)

خبير زراعى: الأصناف الجديدة من الأرز تحقق الاكتفاء الذاتى من المحصول خلال سنوات

الأرصاد تكشف حقيقة تأثر البلاد بعاصفة ترابية جديدة الخميس

جريمة في 20 دقيقة.. إحالة مدرب كرة قدم قتل صديقه للجنايات

انعقاد عمومية الشركة القابضة للتشييد والتعمير لمناقشة واعتماد الميزانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟