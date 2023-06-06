الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تطلق دورات تدريب مهني مجانية للشباب بالجيزة

صورة الحدث
صورة الحدث

بدأت مديرية العمل بمحافظة الجيزة في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة بمركز تدريب مهنى بولاق الدكرور بالجيزة على مهن الكهرباء والتحكم الآلي، والسباكة الصحية، والتبريد والتكييف، في إطار المشروع المشترك المنفذ بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون للإنمائي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الأيدي العاملة THAMM، وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.

وأوضح محمد طه، مدير مديرية العمل بالجيزة في تقريره للوزارة، أن مشروع من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة  THAMM والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الأنمائى GIZ، هو برنامج تعاون دولي، يتعلق بالأبعاد الفنية (أطر الحوكمة والاعتراف بالمهارات والتأهيل والبيانات الإحصائية وأنظمة المعلومات) والمستفيدين النهائيين (دمج العمال الأجانب في أسواق العمل ومساعدة العمال الوطنيين الذين يبحثون عن عمل في الخارج)، ويعتمد البرنامج على تجارب المؤسسات المنفذة في شمال إفريقيا وخارجها من أجل تعزيز الهجرة والتنقل ذات المنفعة المتبادلة لبلدان شمال إفريقيا، ويغطي ثلاث دول هي: مصر والمغرب وتونس وهو برنامج شامل ومفتوح بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا الأخرى فيما يتعلق بالأنشطة الإقليمية الفرعية التي ستتم دعوتها إلى هذا المؤتمر الإقليمي.

وأضاف مدير المديرية أن البرنامج يتواءم مع أطر السياسات الحالية على المستويات العالمية وأهداف التنمية المستدامة والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة النظامية، والمستويات الإقليمية، وخطة عمل إطار سياسة الهجرة للاتحاد الأفريقي 2018-2030، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية على النحو المحدد من خلال سلسلة من المشاورات الأولية وورش العمل الوطنية التي تعقد مع أصحاب المصلحة الوطنيين ذوي الصلة والتي أجريت في مرحلة الإعداد، كما يساهم البرنامج في الهدف (3) "تحسين إدارة الهجرة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد" للصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا وعلى وجه الخصوص في الإجراء الثاني ذي الأولوية وهو النهوض بالهجرة القانونية المفيدة للطرفين والتنقل المتعلق بالإطار التشغيلي لنافذة شمال أفريقيا. 

وأشار مدير المديرية إلى أنه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بالبرامج التدريبية من خلال التسجيل لمراكز التدريب المهني الثابتة او إدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم في سن ١٨ إلى ٤٥ سنة على التخصصات والمهن المطلوبة، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، كما يتم متابعة الدورات تنفيذها من الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وتحت اشراف محمد الكيلانى مدير عام مراكز التدريب المهنى بالجيزة.

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الشركاء الاجتماعيين السباكة الصحية الدورات التدريبية الداخلي والخارجي الخصوص الدولية للهجرة المنظمة الدولية للهجرة الوكالة الالمانية للتعاون الوكالة الألمانية المنظمة الدولية

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