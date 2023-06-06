الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بحضور حسن شحاتة.. جبران يلتقي سفير مصر بجنيف على هامش مؤتمر العمل الدولي

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

التقـى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، السفير الدكتور أحمد إيهاب الدين جمال، مندوب مصر الدائم بجنيف، باجتماع المجموعة العربية على هامش فعاليات أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تعقده منظمة العمل الدولية في جنيف في الفترة من 5 إلى 16 يونيو ٢٠٢٣.

تناولت أعمال الجلسة انتخاب أعضاء اللجنة التنسيقية ولجنة الصياغة لتقرير المدير العام، علاوة على مناقشة الأوضاع الراهنة في سوريا والسودان ولبنان والأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تعاني منها هذه البلدان، بالإضافة لاتفاق على تنظيم لقاء تضامني لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني، وحقه في إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشارك وفد اتحاد عمال مصر برئاسة محمد جبران، على مدار اليومين الماضيين في اجتماع المجموعة العربية التنسيقية، وكذلك في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الدولي الذي يشارك فيه أكثر من 5 آلاف شخصية حول العالم من مندوبي العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء في منظمة العمل البالغ عددها 187 دولة.

وتبحث أعمال المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، وجودة التلمذة الصناعية وحماية العمال، ومناقشة تقرير المدير العام بشأن سُبل النهوض بالعدالة الاجتماعية حول العالم، وأيضا تقرير الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، وتحديات عالم العمل العالمي.

محمد جبران الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤتمر العمل الدولي وزير العمل حسن شحاتة

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