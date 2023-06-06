مدارس تكنولوجية ونظام جدارات.. الاستثمار في التعليم "قاعدة" إنجازات 9 سنوات

قامت الدولة المصرية بإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهي من أهم الملفات التي حرصت القيادة السياسية علي التوسع فيها خلال الفترة القادمة، حيث تم إنشاء عدد من المدارس الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء النماذج التعليمية التي أثبتت نجاحها في مصر، حيث تعد أحد النماذج الناجحة فى عملية الاستثمار في التعليم، ويبلغ عددها الآن 52 مدرسة، وتساهم فى ربط التعليم باحتياجات سوق العمل خاصةً مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف، وتستهدف الدولة ضمن استراتيجية تطوير التعليم الفني الوصول إلى عدد 420 مدرسة بحلول 2030.

كما تسعى وزارة التربية والتعليم، حاليا، لإطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل.

كما تحقق إنجازات الدولة على صعيد تطوير التعليم الفني، في اعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، حيث إنشئت هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (إتقان) واستحداث إدارة جديدة (CEQAT) بالوزارة لخلق ثقافة الجودة، ولدعم مدارس التعليم الفني للتقدم للاعتماد من هيئة (إتقان)، لتحويل أكثر من (90) منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالي 125 منهجا، ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل، ليبلغ إجمالي عدد المدارس الفنية المطبق بها البرامج المطورة عدد 107 مدرسة في سبتمبر 2019، و(118) مدرسة في سبتمبر 2020، و(453) مدرسة في سبتمبر 2021، كما بلغ اجمالي تطبيقه في (881) مدرسة في سبتمبر 2022، بكافة نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي- تعليم مزدوج)".

كما تم تطبيق البرامج الدراسية المطورة علي جميع الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي بكافة مدارس التعليم الفني (الحكومية – الخاصة) المطبق بها هذه البرامج بمختلف نوعياتها، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تطوير كافة البرامج الدراسية مع تطبيقها بكافة مدارس التعليم الفني في سبتمبر 2024.