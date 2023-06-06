المشدد 10 سنوات لعصابة سرقت سيارة بالإكراه فى المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة سيارة سائق بالإكراه وإصابته في المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من سائق يفيد بإصابته وسرقته بالإكراه أثناء سيره في الطريق، حيث استوقفه 4 أشخاص اعترضوا طريق سيارته لسرقته بالإكراه.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وسرقة المجني عليه، وإصابته بسلاح أبيض مطواه، وكسر زجاج سيارته، وإصابته لشل حركته، وإجباره على ترك السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.