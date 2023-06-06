محافظ السويس يسلم 30 كرسيًا مجهزًا لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة

سلم محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، 30 كرسيا متحركا كهربائيا لذوى الهمم في السويس.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية التضامن بالسويس بمنطقة شاليهات بورتوفيق بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر كل من النائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب محافظ السويس وأميمة رفعت مدير مديرية التضامن ورؤساء الأحياء ورؤساء الجمعيات الأهلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاحتفالية قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الشكر لمديرية التضامن والمؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية لما يبذلونه من جهد.

وأشار صقر إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة لدعم وتعزيز المحاور والأهداف الرئيسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومنها تحقيق التمكين الاقتصادي والتكافل الاجتماعي بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر احتياجاً والعمل على دعمهم في مواجهة متطلبات الحياة المعيشية.

وقدم المحافظ الشكر للجمعيات علي تقديم الدعم وشراء الكراسي المجهزة لتحقيق الثقة لذوي الهمم ومساعدتهم في حركتهم ورسم البسمة والفرحة في نفوسهم.

وأكد صقر على الجمعيات بتكثيف الجهود لخدمة المجتمع والمواطنين البسطاء وذوي الهمم وتقديم عددا من الكراسي المتحركة كل فترة لاسعادهم وتخفيف العبء والمشقة على المواطنين.. مؤكدا على التضامن الاجتماعي والجمعيات بالتجهيز لتنظيم حفل خلال الشهر القادم لتوزيع عدداً من الكراسي لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

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