إقامة معرض خاص بنوادي المرأة للمشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود بالسويس

تواصل حملة حقك تنظمى بوزارة الصحة والسكان تقديم خدماتها والاستشارات الطبية للسيدات في السويس.

وأجرى وكيلة وزارة الصحة بالسويس الدكتورة أمل رشدي، جولة تفقد خلالها سير عمل الحملة في الأماكن المخصصة لها في السويس.

وأوضحت الدكتورة هويدا خلف الله مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم المرأة ورفع الوعي الصحي للأسرة المصرية وذلك من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة.

وانطلقت الحملة بمحافظة السويس تحت شعار "حقك تنظمي" من يوم 4 يونيو وتستمر حتي 8 يونيو من الشهر الجاري بكل من إدارات الأربعين - عتاقة - فيصل، فقد تفقدت الدكتورة أمل رشدي فاعليات الحملة ومتابعة سير العمل بالوحدات والمراكز الصحية وتواجد الفريق الطبي.

ومن المقرر أن يتم العمل بالحملة القومية لتنظيم الأسرة من يوم 11 وحتى 15 يونيو في كل من إدارات (السويس - الجناين).

ويصاحب الحملة عقد ندوات توعوية لمسؤولي إعلام تنظيم الأسرة وتختص بالإعلام للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات وتوضيح المفاهيم الخاطئة في هذا الشأن.

وعلى هامش الحملة القومية لتنظيم الأسرة فقد تم إقامة معرض خاص بنوادى المرأة، يتم من خلاله عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو وغيرها من الأعمال اليدوية التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهم من خلال مسئولات نوادي المرأة، لتنمية قدراتهن الذاتية، وذلك إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار خاصةً قرار الإنجاب، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية.

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