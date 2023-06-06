الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقامة معرض خاص بنوادي المرأة للمشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود بالسويس

حقك تنظمى في السويس
حقك تنظمى في السويس

تواصل حملة حقك تنظمى بوزارة الصحة والسكان تقديم خدماتها والاستشارات الطبية للسيدات في السويس. 

وأجرى وكيلة وزارة الصحة بالسويس الدكتورة أمل رشدي، جولة تفقد خلالها سير عمل الحملة في الأماكن المخصصة لها في السويس. 

وأوضحت الدكتورة هويدا خلف الله مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم المرأة ورفع الوعي الصحي للأسرة المصرية وذلك من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة.

وانطلقت الحملة بمحافظة السويس تحت شعار "حقك تنظمي" من يوم  4 يونيو وتستمر  حتي 8 يونيو من الشهر الجاري بكل من إدارات الأربعين - عتاقة - فيصل، فقد تفقدت الدكتورة أمل رشدي فاعليات الحملة ومتابعة سير العمل بالوحدات والمراكز الصحية وتواجد الفريق الطبي.

ومن المقرر أن يتم العمل بالحملة القومية لتنظيم الأسرة من يوم 11 وحتى 15 يونيو في كل من إدارات (السويس - الجناين).

ويصاحب الحملة عقد ندوات توعوية لمسؤولي إعلام تنظيم الأسرة وتختص بالإعلام للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات وتوضيح المفاهيم الخاطئة في هذا الشأن.

وعلى هامش الحملة القومية لتنظيم الأسرة فقد تم إقامة معرض خاص بنوادى المرأة، يتم من خلاله عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو وغيرها من الأعمال اليدوية التي تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهم من خلال مسئولات نوادي المرأة، لتنمية قدراتهن الذاتية، وذلك إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار خاصةً قرار الإنجاب، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية.

IMG-20230606-WA0041
IMG-20230606-WA0041
IMG-20230606-WA0043
IMG-20230606-WA0043
IMG-20230606-WA0038
IMG-20230606-WA0038
IMG-20230606-WA0042
IMG-20230606-WA0042
IMG-20230606-WA0037
IMG-20230606-WA0037
IMG-20230606-WA0040
IMG-20230606-WA0040
IMG-20230606-WA0039
IMG-20230606-WA0039
IMG-20230606-WA0036
IMG-20230606-WA0036
IMG-20230606-WA0035
IMG-20230606-WA0035
IMG-20230606-WA0034
IMG-20230606-WA0034
مصر السويس حملة تنظيم الأسرة حقك تنظمي

الأكثر قراءة

«مونون من الخمرة».. نجل توفيق الدقن يرد على تصريحات حسن يوسف

حل جماعة داعش.. الإعدام شنقًا لـ4 متهمين في «خلية المنيا الإرهابية»

بعد توقف 25 عامًا.. عودة الحج البرى منتصف يونيو

رئيس جامعة القاهرة: امتحانات الفصل الثانى تُجرى دون أية معوقات أو مشكلات

قبل انطلاق جسر "مصر للطيران" الجوى.. تعليمات جديدة للحجاج

"الإحصاء": 14.4% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية إلى أنجولا عام 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟