هيئة الكتاب تصدر "حماية المستهلك" لـ السيد عشماوى

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات الموسوعة الثقافية القانونية، كتاب «حماية المستهلك.. ضمان مطابقة البيع» للمستشار الدكتور السيد عشماوي.

تتجلي إشكالية الدراسة في الخلط بين ضمان المطابقة وضمان العيوب الخفية وأيهما أشمل وأعم في حماية المستهلك، فضلًا عن جزاء الإخلال بالالتزام بالمطابقة تبعًا لكل حالة على حدة، ويتمثل في التنفيذ العيني، وقد يصل إلى حد الفسخ والتنفيذ بمقابل؛ أي التنفيذ بطريق التعويض بعكس الجزاء قانون حماية المستهلك الذي ينتهي بالاستبدال أو الاسترداد.

في الحقيقة أن دقة ومحدودية موضوع الدراسة تمثل تحديا كبيرًا يتجلى في أن قانون حماية المستهلك لم يكفل الحماية المأمولة للمستهلك نفسه، وهو ذو أهمية في عملية الاستهلاك، وهذا العجز يظهر في أوجه ضمان مطابقة المبيع؛ لذلك سنولي اهتماما كبيرًا بأحكام المحاكم، وبخاصة محكمتى النقض المصرية والفرنسية والآراء المختلفة للفقهين المصري والفرنسي وغيرهما؛ لاستلهام الحلول منها وتكملة نقص التشريع.

وتظهر صعوبة هذه الدراسة أيضًا في حصرها في نطاق معين أو في إطار محدد- ضمان مطابقة المبيع- وهى مسألة في غاية الدقة والتعقيد.

صعوبة معالجة الموضوع في شكل مبدأ عام له عناصره وأسسه ومعاييره؛ نظرًا لاختلاف المصادر المباشرة في تأصيل هذا الالتزام والالتباس الزائد بينه وبين الالتزام بضمان العيوب الخفية أدى بنا ذلك إلى صعوبة في الصياغة القانونية؛ ما أدى إلى صعوبة ترتيب أفكار الدراسة وتقسيمها في شكل متجانس ومتكامل إلى حد كبير.

نظرا لحداثة موضوع البحث من وجهة نظر قانون حماية المستهلك؛ فقد اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على المنهج التحليلي المقارن، واخترت مشكلة ضمان مطابقة المبيع في تشريعات حماية المستهلك، وهى مشكلة قديمة لم يُحسن المشرع التعامل معها على الرغم من صدور قانون حماية المستهلك الجديد الذي لم يكفل الحماية المرجوة للمستهلك بالمطالبة بضمان المطابقة، من خلال عرض المسائل التي سيتناولها البحث في هذه القوانين، وذلك بالمقارنة بين موقف التشريعين المصري والفرنسي وتوضيح أوجه القصور التشريعي من ناحية حماية المستهلك من خلال ضمان مطابقة المبيع للغرض الذي تم التعاقد عليه، وذلك بدراسة بعض المسائل ومقارنتها بغيرها من التشريعات لكفالة المشرع الحماية المطلوبة من مطابقة المبيع، ومدى ملاءمة تطبيق هذه القواعد على ضمان المطابقة ووضع ضوابط وآليات لكفالة تنفيذ هذا الالتزام على أرض الواقع، وذلك من خلال تحليل هذه النصوص، واستخلاص النتائج ومناشدة المشرع لإعادة النظر في هذه التشريعات.

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