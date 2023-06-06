الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد مجمع التمور استعدادًا لفتح أسواق تصديرية جديدة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

تفقد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، مجمع التمور التابع للمحافظة، يرافقه سكرتير عام المحافظة سيد محمود، وعدد من التنفيذيين المعنيين؛ وذلك استعدادًا لفتح أسواق تصديرية جديدة.

واطمأن المحافظ، خلال الجولة، على جاهزية المصنع لاستقبال موسم التمور، وخطة التشغيل والتصنيع وزيادة الطاقة التخزينية بوحدات الحفظ والتخزين التى تم إنشاؤها. 

كما تفقد وحدة تصنيع شكائر حفظ التمور الملحقة بالمجمع، موجهًا بزيادة عدد ماكينات التصنيع لتغطية احتياجات المزارعين والمنتجين، مشيرًا إلى أن خطة تسويق المنتج نجحت فى الموسم الماضي فى التعاقد مع عدد من الدول الأوروبية و الآسيوية؛ لتصدير المنتج وتوفير الكميات المطلوبة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

في سياق آخر، أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن مشاركة عدد من المدارس بمراكز القدرات الصحفية الصيفية، بجميع الإدارات التعليمية الخمس لصيف العام الدراسي 2022 - 2023.

وقال عبدالعزيز إن المدارس المشاركة هى: مدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة فى إدارة الخارجة التعليمية، ومدرسة الثورة الابتدائية "مركز رئيسي" ومدرسة الشيخ والي الابتدائية "مركز فرعي" فى إدارة الداخلة التعليمية، وفى إدارة بلاط التعليمية مدرسة بلاط الابتدائية الجديدة، وفى إدارة باريس التعليمية مدرسة المكس القبلي الابتدائية، وفى إدارة الفرافرة التعليمية مدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي"، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المراكز اكتشاف وصقل مواهب الطلاب، فى ظل دعم الأنشطة الطلابية المختلفة خلال فترة الإجازة الصيفية.

ويعد مجمع التمور بالوادي الجديد ماركة مسجلة في تصنيع التمور على مدار العقود الماضية لما يمثله من حجر الزاوية فى تسعير البلح كل عام، ويعود تاريخ إنشائه إلى 1962 حيث بلغ عمر المجمع 61 عاما، ويقوم بتصدير منتجاته خارج البلاد، حيث أنهى تعاقداته بشأن طلبيات شهر رمضان، ويقوم حاليا بالتصدير إلى دولة المغرب العربى وروسيا وكندا وعدة دول أخرى.

 

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