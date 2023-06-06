"تعليم الإسكندرية" تبحث مع وفد فرنسي تدريب معلمي اللغة لتنمية مهاراتهم

بحث مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد مع وفد فرنسي، آخر الاستعدادات للمرحلة التجهيزية لتدريبات معلمي اللغة الفرنسية لتنمية مهارتهم، وستقام في أول سبتمبر، بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام.

وذكرت مديرية التربية والتعليم - في بيان اليوم - أن الدكتور عربي أبوزيد، استقبل ممثلين في المعهد الفرنسي للتعليم، وشبكة كانوبيه، والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأعرب أبوزيد عن سعادته البالغة بالجهود المبذولة لتنمية تدريس اللغة الفرنسية بالمحافظة، وكذلك لتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية، مؤكدا دعمه ومساندته المستمرة لتلك الجهود الصادقة والمتميزة وحرصه الدائم على تذليل أي عقبات تصادف سير هذا المشروع المثمر لتدريس اللغة الفرنسية ولمعلمي اللغة الفرنسية وللموجهين.

ومن جهتها، قامت الدكتورة علا مصطفى والأستاذة دعاء على بالاجتماع مع مدربي اللغة الفرنسية بالمحافظة في وجود نيرة عبد القادر موجه عام اللغة الفرنسية، ورئيسة فرج موجه أول إدارة وسط و منسق الإسكندرية بالمشروع.

وتفقد الوفد جاهزية قاعات التدريب المقرر توفيرها للبدء في تدريب معلمي اللغة الفرنسية ونقل الخبرات التربوية واللغوية والرقمية إليهم لتنمية مهاراتهم حيث انتهي المشروع من مرحلة تدريب معلمي وموجهي اللغة الفرنسية (لغويًا/ رقميًا/ تربويًا) و الذي شمل 508 متدرب من معلمي وموجهي اللغة الفرنسية من جميع أنحاء الجمهورية، وتتضمن المرحلة القادمة تكثيف التدريب ليصل إلى معلمي اللغة الفرنسية في محافظات عديدة كمرحلة أولية لمراحل عديدة سيتم تنفيذها فعليا في كافة محافظات مصر.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنمية المهنية المستدامة للارتقاء بالعملية التعليمية وتنمية ورفع كفاءة المعلمين وقدراتهم ومهاراتهم.