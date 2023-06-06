الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 6-6-2023

الدواجن
الدواجن

مازال البحث مستمرًا عن أسعار الدواجن، خاصة بعد التراجع الأخير للأسعار نتيجة  لتراجع أسعار أعلاف الدواجن، وقد شهدت الأسعار اليوم الثلاثاء استقرارًا في الأسعار .

وتقدم الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار الدواجن في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 7 يونيوفي بورصة الدواجن 67 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 7 يونيوفي بورصة الدواجن 77 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 80  جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 7 يونيوفي بورصة الدواجن 95 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 100جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ أمهات اليوم الثلاثاء 7 يونيوفي بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسر 65 جنيها للكيلو.

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

أسعار الفراخ والبط والرومي في بورصة الكناني للدواجن اليوم 

بلغ متوسط سعر لحم الفراخ الأبيض في بورصة الكناني اليوم بـ 66 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بط(فرنساوي) في بورصة الكناني اليوم بـ59 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بياض أبيض ( أرضي ) في بورصة الكناني اليوم بـ42.5 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بياض أبيض (بطاريات) في بورصة الكناني اليوم بـ39 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بياض بني (بطاريات) في بورصة الكناني اليوم بـ 52 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم نعام (مشفي) في بورصة الكناني اليوم بـ350 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم فخد نعام في بورصة الكناني اليوم بـ250 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بط (بلدي) في بورصة الكناني اليوم بـ95 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعررومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) في بورصة الكناني اليوم بـ75 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بياض بني ( أرضي )في بورصة الكناني اليوم بـ55 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرزغاليل الحمام (الجوز)في بورصة الكناني اليوم بـ105 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بط (مولار) في بورصة الكناني اليوم بـ 65 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بط (مسكوفي) في بورصة الكناني اليوم بـ100 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم أمهات الأبيض في بورصة الكناني اليوم بـ 50 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم الفراخ الأحمر في بورصة الكناني اليوم بـ 70 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم نعام القائم في بورصة الكناني اليوم بـ120 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) في بورصة الكناني اليوم بـ 60 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم الفراخ البلدي في بورصة الكناني اليوم بـ 100 جنيها للكيلو.

سعر لحم الفراخ الأبيض أسعار الفراخ أمهات ا اسعار الفراخ البلدي أسعار الفراخ الساسو أسعار الفراخ البيضاء اسعار الدواجن أسعار أعلاف الدواجن

الأكثر قراءة

«مونون من الخمرة».. نجل توفيق الدقن يرد على تصريحات حسن يوسف

على رأسها "الفرصة".. "المتحدة" تطلق مجموعة برامج جديدة على شاشاتها

"الإفتاء": لا مانع من تقدم زيارة النبى على الحج ولا علاقة لها بالمناسك

مواعيد وأماكن وخطوات تظلمات الشهادة الاعدادية في كفر الشيخ

اختل توازنها أثناء الصعود.. مصرع طالبة دهسًا تحت عجلات القطار ببورسعيد

بعد توقف 25 عامًا.. عودة الحج البرى منتصف يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟