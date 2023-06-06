أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 6-6-2023

مازال البحث مستمرًا عن أسعار الدواجن، خاصة بعد التراجع الأخير للأسعار نتيجة لتراجع أسعار أعلاف الدواجن، وقد شهدت الأسعار اليوم الثلاثاء استقرارًا في الأسعار .

وتقدم الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار الدواجن في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 7 يونيوفي بورصة الدواجن 67 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 7 يونيوفي بورصة الدواجن 77 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 7 يونيوفي بورصة الدواجن 95 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر 100جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ أمهات اليوم الثلاثاء 7 يونيوفي بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسر 65 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ والبط والرومي في بورصة الكناني للدواجن اليوم

بلغ متوسط سعر لحم الفراخ الأبيض في بورصة الكناني اليوم بـ 66 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بط(فرنساوي) في بورصة الكناني اليوم بـ59 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بياض أبيض ( أرضي ) في بورصة الكناني اليوم بـ42.5 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بياض أبيض (بطاريات) في بورصة الكناني اليوم بـ39 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بياض بني (بطاريات) في بورصة الكناني اليوم بـ 52 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم نعام (مشفي) في بورصة الكناني اليوم بـ350 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم فخد نعام في بورصة الكناني اليوم بـ250 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بط (بلدي) في بورصة الكناني اليوم بـ95 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعررومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) في بورصة الكناني اليوم بـ75 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بياض بني ( أرضي )في بورصة الكناني اليوم بـ55 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرزغاليل الحمام (الجوز)في بورصة الكناني اليوم بـ105 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بط (مولار) في بورصة الكناني اليوم بـ 65 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم بط (مسكوفي) في بورصة الكناني اليوم بـ100 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم أمهات الأبيض في بورصة الكناني اليوم بـ 50 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم الفراخ الأحمر في بورصة الكناني اليوم بـ 70 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعرلحم نعام القائم في بورصة الكناني اليوم بـ120 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) في بورصة الكناني اليوم بـ 60 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط سعر لحم الفراخ البلدي في بورصة الكناني اليوم بـ 100 جنيها للكيلو.