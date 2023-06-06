الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

بيض مائدة
بيض مائدة

شهدت أسعار البيض تراجعًا كبيرًَا خلال الأيام الماضية، وذلك عقب زيادة المعروض في الأسواق نتيجة إلى تراجع أسعار الدواجن بعد تراجع أسعار الأعلاف خلال الأسابيع الماضية، ولكن شهدت أسعار بيض المائدة إرتفاع طفيف اليوم في بورصة الدواجن.

وتقدم الـ"الدستور" في نشرتها علي مدار اليوم أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية.

أسعار البيض في الشركات اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

شهدت أسعار البيض في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض ) زيادة بمقدار 1 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها  99.5 جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة  أحمد الجوهري ( البني )  زيادة  بمقدار 1.75 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها  98.75 جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة  أحمد الجوهري ( الأبيض ) زيادة بمقدار 1.75 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها  98.75 جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة  أكتوبر ( البني ) زيادة بمقدار 2.25 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها 98 جنيها.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

الكيلو بـ67 جنيها في المزرعة.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

شهدت أسعار البيض في شركة  أكتوبر ( الأبيض ) زيادة بمقدار 3.25 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها  98 جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة  أكتوبر ( الأبيض ) زيادة  بمقدار 4 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها 98 جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة  البنا جروب ( البني ) زيادة  بمقدار 3 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها 98.75  جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة  البنا جروب ( الأبيض )زيادة  بمقدار 4 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها 98.75  جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة  الزراعي الرئيسية ( البني ) زيادة  بمقدار 3 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها 98  جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة  الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) زيادة  بمقدار 4 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها 98  جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة  شوشة المنيا ( الأبيض ) زيادة  بمقدار4.75 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها 98.75  جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة   شوشة المنيا ( البني ) زيادة  بمقدار3.75 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها 98.75  جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة  رشاد حمزه ( البني ) زيادة  بمقدار3 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها 98.75  جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة  رشاد حمزه ( الأبيض ) زيادة  بمقدار4 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها 98.75  جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة  كمشيش ( البني ) زيادة  بمقدار3 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها 98  جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة  الصحراوي وبسيون ( البني )  زيادة  بمقدار3 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها 98  جنيها.

شهدت أسعار البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) زيادة  بمقدار3 جنيها في الكرتونة حيث بلغت أسعارها 98  جنيها.

أسعار البيض أسعار البيض في شركة أسيوط للإستثمار شركة أحمد الجوهري البيض في شركة أكتوبر أسعار البيض في شركة أكتوبر

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