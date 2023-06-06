أبرزها الجامعة الأهلية.. 9 سنوات إنجازات بعهد السيسي في بني سويف

حظيت محافظة بني سويف خلال الـ 9 سنوات الماضية باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية والتى كان للمواطن نصيب كبير من تلك الخدمات وأثرت في حياته اليومية.

وتأتي من أهم تلك المشروعات والتي تستعرضها "الدستور" وهى جامعة بنى سويف الأهلية والتي تأتي ضمن الجامعات التي أنشأتها الدولة ضمن خطة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وخدمة الطلاب، بعدما وجه الرئيس السيسي بإنشائها داخل عدد من المحافظات ومن بينها محافظة بنى سويف لتضاف إلى مشروعات التعليم الجامعي داخل المحافظة، بالإضافة إلى جامعة بنى سويف، وجامعة بنى سويف التكنولوجية.

الصرح التعليمي الجديد تم بناؤه بأحدث الإمكانيات على مساحة 42 فدانا وذلك بالمقر المخصص لجامعة بنى سويف الأهلية بمجمع 330 فدانا بشرق النيل بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه في مرحلتها الأولى، بعد تجهيزها وفق مواصفات الجامعات الذكية والتخصصات العلمية الحديثة للجامعة، حيث تحتوي على معامل وقاعات تدريس مزودة بأحدث الإمكانيات لطرق التدريس، وتحتوي الجامعة على 11 كلية مختلفة، والتي تضم 15 برنامجاً دراسياً في عدة تخصصات علمية حديثة، تواكب احتياجات سوق العمل.

وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.

وتشمل البرامج التى تقدمها كليات جامعة بنى سويف الأهلية تأهيل خريجيها حتى يكونوا فاعلين فى مجالات عملهم سواء فى السوق المحلية أو العالمية.

وتضم برامج الجامعة الأهلية التخصصات وهي الطب "برنامج الطب والجراحة"، وكلية طب الفم والأسنان «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعي برنامج "العلاج الطبيعي"، وكلية الهندسة برنامج الطاقة الجديدة والمستدامة وبرنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبرنامج هندسة الأمن السيبراني وبرنامج المعلوماتية الطبية، وكلية العلوم برنامج علوم المواد وتكنولوجيا النانو، وكلية الإعلام برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وكلية التجارة برنامج نظم ومعلومات الأعمال، وكلية الآداب برنامج علم النفس الإكلينيكي وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات، والتمريض «برنامج التمريض»، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء «برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة.

ومن جانبه أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، إن الجامعة الأهلية حكومية بمصاريف لا تهدف إلى الربح تشمل القطاع الطبي والعلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية والقطاعات العلمية وهناك برامج بينية في أكثر من تخصص لتلبية سوق العمل متميزة محليًا وإقليميًا وعالميًا، مشيدًا بالدعم والاهتمام الرئاسي الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشروعات القومية في قطاع التعليم العالي، والذى كان له أثر كبير في إسراع خطى العمل الجاري.

وأشار الدكتور منصور حسن لـ "الدستور"، أن محافظة بني سويف تتميز بوجود كل الجامعات على أرضها ومنها الحكومية والخاصة والتكنولوجية والأهلية، ليكونوا لدينا 5 من التعليم في مصر وهو التعليم الحكومي والخاص والتكنولوجي والأهلي والدولية، وأن إنشاء الجامعة الأهلية يجسد رؤية الدولة وإيمانها بأهمية التعليم بالأساليب الحديثة والمتطورة ودوره المهم في النهوض بالمجتمعات والتأهب لتحديات.