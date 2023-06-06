الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة السويس يتابع الاختبارات الإلكترونية بكليتي طب الأسنان والعلاج الطبيعي

رئيس جامعة السويس
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات

أجرى رئيس جامعة السويس الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، جولة لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بعدد من كليات الجامعة. 

وواصل رئيس الجامعة صباح اليوم، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني يرافقه الأستاذ الدكتور علي حسين عطا، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

واستهل الشرقاوي جولته بزيارة مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة؛ حيث تفقد رئيس الجامعة امتحانات كليتي طب الأسنان، العلاج الطبيعي؛ حيث كان في استقباله الأستاذ الدكتور هاني شلبي عميد كلية طب الأسنان، والأستاذة الدكتورة أماني رأفت عميد كلية العلاج الطبيعي والسادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وتجول الشرقاوي وسط اللجان الامتحانية ووجه بضرورة توفير كافة الإمكانيات لأجل تيسير أجواء الامتحانات والاطلاع على أي مشكلات قد تواجههم واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لسرعة حلها.

ثم انتقل رئيس الجامعة إلى مقار لجان امتحانات كلية التربية، حيث كان في استقباله الأستاذ الدكتور إيهاب شحاتة، عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس. 

وتفقد "الشرقاوي" تجهيزات الكلية والتدابير الخاصة بتوفير وسائل الراحة للطلاب، ووجه الشكر إلى العميد وأسرة الكلية على الجهد المبذول، متمنيًا للجميع دوام التوفيق. 

رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات
FB_IMG_1686047832334
FB_IMG_1686047832334
FB_IMG_1686047830766
FB_IMG_1686047830766
FB_IMG_1686047827748
FB_IMG_1686047827748
FB_IMG_1686047826126
FB_IMG_1686047826126
مصر السويس جامعة امتحانات اختبارات

الأكثر قراءة

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية: غرفة عمليات الثانوية لم ترصد أى شكاوى

الرئاسة تنعى أحمد عماد الدين: قامة طبية ورمز للتفانى ودماثة الخلق

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

مختار نوح يكشف لمحمد الباز تفاصيل اجتماعات مكتب الإرشاد عن 30 يونيو فى "الشاهد"

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

الحكومة: لا صحة لقبول طلاب الـ"أون لاين" العائدين من الخارج فى الجامعات المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟