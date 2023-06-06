رئيس جامعة السويس يتابع الاختبارات الإلكترونية بكليتي طب الأسنان والعلاج الطبيعي

أجرى رئيس جامعة السويس الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، جولة لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بعدد من كليات الجامعة.

وواصل رئيس الجامعة صباح اليوم، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني يرافقه الأستاذ الدكتور علي حسين عطا، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

واستهل الشرقاوي جولته بزيارة مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة؛ حيث تفقد رئيس الجامعة امتحانات كليتي طب الأسنان، العلاج الطبيعي؛ حيث كان في استقباله الأستاذ الدكتور هاني شلبي عميد كلية طب الأسنان، والأستاذة الدكتورة أماني رأفت عميد كلية العلاج الطبيعي والسادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وتجول الشرقاوي وسط اللجان الامتحانية ووجه بضرورة توفير كافة الإمكانيات لأجل تيسير أجواء الامتحانات والاطلاع على أي مشكلات قد تواجههم واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لسرعة حلها.

ثم انتقل رئيس الجامعة إلى مقار لجان امتحانات كلية التربية، حيث كان في استقباله الأستاذ الدكتور إيهاب شحاتة، عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وتفقد "الشرقاوي" تجهيزات الكلية والتدابير الخاصة بتوفير وسائل الراحة للطلاب، ووجه الشكر إلى العميد وأسرة الكلية على الجهد المبذول، متمنيًا للجميع دوام التوفيق.

رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات

رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات

رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات

رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات

رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات

رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات

رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات

رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات

رئيس جامعة السويس يتابع الامتحانات

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