بعد اعتزالها الكتابة.. نجوى عتيبة: اتجهت لتصميم الأزياء والأناقة هي ارتداء ما يعبر عنك

شغفها بتصميم الأزياء جعلها تنسل من هوايتها الأولى والأثيرة، الكتابة، هي نجوى منير عتيبة ابنة الدكتور منير عتيبة مدير مختبر سرديات الإسكندرية.

وتروي نجوى فتقول إنها لم تتوقف عن القراءة، لكنها توقفت عن الكتابة برغم النضج الذي ظهرت عليه وأهلها لأن تصل للقائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني، “الدستور” التقت نجوى منير عتيبة وكان هذا الحوار..

صورة للقطة من بروفة جنرال قبل إفتتاح لمسرحية “ديدمونة” بتصميم نجوى عتيبة.

في البداية ما هي قصة اعتزالك الكتابة؟

الكتابة نداهة، إذا ندهتني أعرف أنني سأستجيب، لكنني مشغولة عنها كليًا بالأزياء في الفترة الحالية، القراءة والكتابة علماني النظر إلى الأمور في عمقها، ومعرفة معانيها البعيدة، حتى لو كانت تخص أشياء تبدو من المظاهر مثل الأزياء.

ماذا عن الكتابة وقصصك المعدة للنشر، وماذا أفادتك الكتابة والقراءة في عوالم تصميم الملابس؟

أنا مدمنة قراءة، ودائما كنت أتخيل الشخصيات التي أقرؤها في روايات أو كتب تاريخ بملابس أصممها لها من خيالي، لكني عرفت أن الموهبة وحدها لن تصمد طويلًا، فقررت الاتجاه إلى الدراسة العلمية للمجال الذي وجدت ذاتيا فيه، فحصلت على كورس تفصيل الملابس الكاجوال، وكورس تصميم الأزياء، وكورس ملابس الأطفال، وكورس تشكيل على المانيكان، وكورس الوسارية، إضافة إلى دورة تدريبية في الباترين وتصميم الأزياء أون لاين على موقع إدراك الأردني.

يظن البعض أن الأناقة هي اتباع أحدث الموضات، لكني أعتقد أن الأناقة الحقيقية أن يلبس الشخص ما يعبر عن شخصيته، وتكون روحه مرتاحة لما يرتديه، وقد لاحظت هذا في الأعمال الأولى التي صممتها ونفذتها.

صورة من العرض المسرحي ديدمونة والذي عرض بالاسكندرية شهر مايو الماضي

وماذا عن أسرتك وعلاقتها بما تطمحين إليه وكيف كان تأثيرهم المباشر؟

كانت بالطبع لأفراد أسرتي كل الفضل في استكمال رؤيتي فيما يخص عالميًا، وتوجهي، أنا أعرف كل شخصية وطباعها وما تحبه وما تكرهه، وهذا من خلال قراءتها نفسيًا وذاتيًا وماينور داخل كل شخصية، لذلك كنت أقدم لكل لها ما يناسبها، وكانوا في البيت، يشعرون بالسعادة وهم يرتدون ما أقدمه لهم، كبروفات متخيلة وحقيقية في أن كون ما أصممه هو بدايات لاحترافي.

من تصميمات الأزياء في مسرحية ديدمونة برؤية الكاتبة/والفنانة ومصممة الملابس نجوى عتيبة.

هل قمت بتصميم بعض الملابس كمصممة محترفة؟

نعم، وكانت البداية العام قبل الماضي مع بعض المخرجين بالإسكندرية والقاهرة، ومن الأشياء التي أصر عليها وأعتبرها بداية للفهم والتواصل مع الطرف الآخر، ممثلًا كان أو ممثلة، وعبر دراما مكتوبة بحرفية، كان علي أن أهيئ نفسي للتحدث مع من أصمم لها فستان، لأعرف ما هي الألوان التي ترتاح إليها والخطوط التي تناسبها، وإن تكون بدايتي الاحترافية بتصميم فستانين ل "ديدمونة" مثل لي معنى كبيرًا.

ماذا عن أفكارك عن الزي المسرحي؟

الزي المسرحي يتجاوز كونه قماش وخطوط تفصيل إلى أن يكون إضافة إلى الشخصية تساعد الجمهور على التعرف على طبيعتها والتفاعل معها حبًا وتعاطفًا أو بغضًا وتنافرًا ولو بشكل غير مباشر وغير محسوس. لقد تأملت كثيرًا تصميمات شادي عبد السلام للأزياء التاريخية، وبهرتني، وكانت دائمًا ملهمة لي.

صورة للمخرج ومصمم الملابس الراحل شادي عبد السلام.

عن تجربتها الاحترافية الأولى في الأزياء المسرحية تقول نجوى عتيبة ؟

رشحتني صديقة للمخرج الدكتور أحمد بركات لتنفيذ أزياء مسرحية (هاملت ومناورة العرش) شعرت بالرهبة، لكن حديثي مع المخرج طمأنني، فلم يبخل بشرح التفاصيل، وإعطائي الوقت الكافي للعمل (تضحك) لكننا بعد أن دخلنا المعمعة بدأ يضغطني بالوقت كما كان هو وباقي فريق العمل مضغوطين، لكنني بصراحة أعمل تحت ضغط وأنجز أكثر.

استقبال المخرج للقطعة الأولى التي نفذتها أشعرني بالراحة، فقد قدمت له ما تصوره وأكثر، وهو ما دفعني للتجويد في باقي القطع،

بعد عرضك المسرحي الأول كمصممة ملابس.. ماذا عن جديدك القادم؟

عرضت مسرحية “ ديدمونة" لجمهور الإسكندرية في مايو2023، وكانت رؤية ملابسي على أجساد الممثلين، تتحرك وتؤدي دورها معهم، متعة لا يحسها إلا من جربها، وكان نجاح هذه المسرحية بكل عناصرها دافعًا لعروض قدمت لي لتصميم أو تنفيذ أزياء في مسرحيات أخرى، وأنا بالفعل أعمل الآن على إعداد وتصميم ملابس مسرحية جديدة للأطفال ستعرض قريبًا إن شاء الله، كما أنني اتجهت إلى السوشيال ميديا لعرض شغلى وتصميماتى وعملت صفحة على منصة الفيسبوك.