مستشار رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل أسبوع شباب الجامعات سبتمبر المقبل

كشف الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية، تفاصيل استضافة الجامعة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، والذي يضم يضم كافة الأنشطة الطلابية بجميع المجالات الثقافية والفنية والجوالة والخدمة العامة والمواصلات.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترانيوز"، اليوم، أن أسبوع شباب الجامعات عبارة عن كرنفال كبير تمارس به جميع الأنشطة الطلابية التي يختارها الطلاب لمدة أسبوع.

تفاصيل استضافة جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

وأوضح مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية، أن أسبوع الشباب يقام خلال الفترة من 8-14 سبتمبر القادم داخل الحرم الجامعي وبجميع كليات الجامعة داخل وخارج الحرم، منوهًا بأن المسابقات التي تتم بأسبوع شباب الجامعات بعضها يتم التدريب عليها مثل المسابقات الرياضية، وبعضها يخضع لإبداع الطلاب في بعض الموضوعات وخاصة الفنية وتكون مفاجئة دون تدريب عليها.