محافظ أسيوط يجتمع بتنسيقية "أسرة" والمجلس الإقليمي للسكان

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة التنسيقية لبرنامج "أسرة"، والذي يجرى تنفيذه بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة وشركة باثفيندر مصر وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما شهد استعراض مؤشرات السكان بالمحافظة للمجلس الإقليمي للسكان، في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة.

جاء ذلك بحضور فريق عمل برنامج أسرة الدكتور خالد عاطف مدير عام التخطيط السكاني ممثلا لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور محمد أبونار رئيس فريق عمل برنامج أسرة والممثل الاقليمي لشركة باثفايندر بمصر والشرق الأوسط، والمهندس ماجد يوسف رئيس فريق عمل الأعمال الميدانية لبرنامج أسرة، والدكتورة سحر السنباطي مدير الأعمال الميدانية وعلاقات المحافظات لبرنامج أسرة.

وبحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والنواب اللواء عصام العمدة وحمادة زهير فولي والدكتور ناصر عثمان وأحمد حسين جودة والعميد علاء خيرالله ونجلاء العسيلي وصفاء عيادة أعضاء مجلس النواب.

كما حضر الاجتماع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والقس عاموس بسطا ممثل الكنيسة الارثوذوكسية محمد عبده بخيت مقرر المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة وفتحي صلاح مدير وحدة السكان بالمحافظة وممثلي وزارة الصحة والسكان والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وبدأ الاجتماع بترحيب الوزير المحافظ بكافة الحضور ثم التقديم ونبذة عن برنامج "أسرة" للدكتور خالد عاطف ممثل قطاع السكان وتنظيم الأسرة موجهًا لمحافظ أسيوط لتعاونه ودعمه؛ لتنفيذ البرنامج بالمحافظة.

ورحب محافظ أسيوط بمسئولي وزارة الصحة والسكان وشركة باثفايندر مصر وأعضاء مجلس النواب وكافة الحضور من الجهات الشريكة لافتًا إلى أن برنامج "أسرة" والذي يجري تنفيذه بالمحافظة يمثل قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للأرتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم والعزوة وانجاب الذكور تلك السلوكيات التي تسلب الطفولة حقوقها وتعرض الأسر لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم.

وناشد كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان مع التركيز في جميع مراحل البرنامج على تأهيل، وتجهيز الشركاء المحليين لتكرار التدخلات الرئيسية الناجحة في البرنامج، وتوسيع نطاقها الجغرافي، مشيرًا إلى أهمية الدور الإعلامي في تنفيذ البرنامج ودعم جهود مواجهة الزيادة السكانية.

واستعرض الدكتور محمد أبو نار محاور عمل برنامج "أسرة" والتي تمثلت في ضبط النمو السكاني ودعم الشباب وتمكين المرأة فضلًا عن أماكن عمل المشروع بالمحافظة والتي تم اختيارها وفقًا لمؤشرات تنموية صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وسيتم تنفيذ البرنامج على مدار ثلاثة أعوام في كلًا من إدارتي أبو تيج وديروط وعدد ١١وحدة صحية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الوحدات الصحية ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي سيعمل بها برنامج أسرة بمحافظة أسيوط ٥٥ وحدة صحية.

وأضاف أن برنامج أسرة سوف يتبنى منهجيات حديثة في التنفيذ تتضمن التغيير الاجتماعي والسلوكي نحو جودة حياة صحية مع التأكيد على تبني التحول الرقمي في جميع التدخلات، بالإضافة إلى مجابهة التغيرات المناخية.

كما وجه الشكر لمحافظ أسيوط لدعمه الكامل ومساندته ورعايته إطلاق برنامج أسرة بالمحافظة وتسهيل الاجراءات للبدء في تنفيذ البرنامج بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الشريكة.

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