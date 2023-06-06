تطوير مناهج وتغيير جذري بنظام امتحانات الثانوية العامة في 9 سنوات

شهدت الدولة المصرية نهوضا وتطويرا بالعملية التعليمية بشكل ملحوظ خلال ال9 أعوام الماضية، حيث نجحت وزارة التربية والتعليم منذ عام 2018 في تطوير التعليم منذ مرحلة رياض الاطفال حتى ان وصلت لانتهاء المرحلة الابتدائية هذا العام، لتستكمل منظومة التطوير في المرحلة المقبلة للمرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث تعكف الوزارة حاليا لإعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية .

ومع بداية شهر سبتمبر 2023، سوف يتم العمل على تأليف المواد الدراسية المختلفة، والتي سبق وضع تصورها في الإطار العام، على أن يتم التطبيق للصف الأول الإعدادي في العام الدراسي (2024 / 2025)، والصف الثاني الإعدادي في العام الدراسي (2025 / 2026)، والصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي (2025 / 2026)، وتستكمل المرحلة الثانوية بنفس المعدل.

وفى التعليم الثانوي، فقد شهدت مرحلة التعليم الثانوي العام العديد من الانجازات، اهمها ادماج المنظومة التكنولوجية للعملية التعليمية، منذ عام 2018، حيث توفر الدولة المصرية 700 ألف جهاز تابلت مدرسي سنويا لتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي العام، وأداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، الامتحانات إلكترونيا على أجهزة التابلت، وتطبيق التصحيح الإلكتروني في جميع صفوف الثانوية، حيث لم يتدخل أي عنصر بشري في عملية التصحيح.

وشهدت المرحلة الثانوية، تغيير جذرية، وهو عقد الامتحان بنظام الاوبن بوك، من خلال وجود كراسة بسيطة يتم تسليمها للطلبة قبل كل امتحان وفي لجنة الإمتحان وهذه الكراسة تكون بها بعض المفاهيم الهامة الخاصة بكل مادة، مع تغيير نظام الأسئلة لتكون أسئلة مقالية بواقع 15% من عدد الأسئلة إضافة إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد، بنظام البابل شيت، كما قررت الوزارة منع طباعة الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية.