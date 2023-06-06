انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة المصرية اليابانية

أكد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى بجميع كليات الجامعة المصرية اليابانية بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، وفقًا للجداول المعلنة بالكليات، موضحًا أن أعمال الامتحانات تمضى بسهولة ويسر بجميع كليات الجامعة دون رصد أى مشكلات، وأنه سيتم إعلان النتائج بعد أسبوعين من نهاية الامتحانات.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن أسئلة الامتحانات تعتمد على الفهم وعدم الحفظ، وتقيس مستوى تحصيل الطلاب وقدرتهم على التفكير وحل المشكلات، مضيفًا أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة بلجان الامتحانات لتوفير بيئة آمنة وتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، مع توفير كل الخدمات للطلاب ومراعاة تقليل الكثافة الطلابية والالتزام بالتباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات في مدارس الهندسة، وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والإنسانيات والصيدلة وبرامج كليات الفنون والتصميم والعمارة.

وأشار "ندا" إلى أنه تم تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة، مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.