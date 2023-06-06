الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 43 قطعة سلاح خلال حملة أمنية فى أسيوط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي قسمي شرطة (أول وثانٍ أسيوط).

أسفرت جهودها عن ضبط 43 قطعة سلاح نارى، عبارة عن: 9 بنادق آلية- 13 بندقية خرطوش- 19 فرد محلى- 2 طبنجة، طلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 38 متهما، لـ22 منهم معلومات جنائية. 

كما تم ضبط عدد (21) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهما، لـ19 منهم معلومات جنائية، وتم تنفيذ عدد 978 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام قسمى شرطة أول وثان أسيوط مديرية امن أسيوط

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