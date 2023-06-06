إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا

أصيب شخصان بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع جرار زراعي بمدخل قرية الشيخ على، على الصحراوي الغربي بقنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة شخصين في حادث تصادم سيارة مع جرار زراعي بمدخل قرية الشيخ على، على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.