جيل بايدن تتألق بأزياء ملفتة خلال زيارتها للشرق الأوسط (صور)

استمتعت السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن بجولة في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي، حيث زارت الأردن ومصر والمغرب وتبدو أنيقة بشكل مميز.

وبدأت رحلتها في عمان حيث رافقتها ابنتها أشلي لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين والأميرة رجوى الأسبوع الماضي، لهذه المناسبة لجأت بايدن إلى مصمم إقليمي واختار فستانًا بنفسجيًا فاتحًا من المصممة اللبنانية ريم عكرا، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها المظهر، ارتدت الفستان سابقًا في أبريل خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض.

بالنسبة لحفل الاستقبال ارتدت ثوبًا أرجوانيًا مطرزًا بالزهور من الكريستال أوسكار دي لا رنتا، يتميز بخرز الوستارية المزدهر، قامت بإقران المظهر بغطاء شفاف بلون أرجواني أفتح وربطته حول كتفيها.

من عمّان سافرت إلى مصر ووصلت بفستان أزرق كحلي من Oscar de la Renta والذي أصبح أحد إطلالاتها المفضلة عند الخطوبة، يتميز بتنورة ذات ثنيات وخصر مربوط ونمط الأزهار بألوان خريفية الهادئة.

بعد انضمامها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته السيدة انتصار في قصر الاتحادية، قامت بزيارة مدرسة فنية في القاهرة والتقت بشباب مصريين في جامع الأزهر، حيث ارتدت فستان أزرق منقوش مع وشاح رأس أزرق شفاف لتغطية شعرها احترامًا للعادات.

في اليوم التالي رافقت بايدن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى ومصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر لزيارة أهرامات الجيزة.

اختارت السيدة الأولى مرة أخرى إطلالة Oscar de la Renta لهذه المناسبة، واختارت فستانًا آخر متوسط ​​الطول منقوش على شكل حرف A هذه المرة مزين بخصلة برتقالية.



في اليوم التالي حطت بايدن في المغرب حيث استقبلها الملك محمد السادس وأعادت ارتداء فستان المعطف الأرجواني الغني بحزام الساتان من تصميم ريم عكرا التي ارتدتها في خطاب حالة الاتحاد لهذا العام.

بعد وصولها شرعت في جولة في عدة مواقع مختلفة في مراكش بما في ذلك مدرسة بن يوسف الشهيرة مدرسة الإسلامية التي تأسست في القرن الرابع عشر. خلال الجولة وارتدت فستانًا من الدانتيل الأحمر بطول الركبة من تصميم العلامة التجارية السويسرية Akris مع حذاء رياضي أبيض غير رسمي من On.

في اليوم الأخير من جولتها في الشرق الأوسط أعادت مرة أخرى ارتداء فستان أوسكار دي لا رنتا المزين بالورود، ارتدت الفستان الأزرق الداكن.