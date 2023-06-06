الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل اليوم الأول من زيارة مطران المنيا لكنيسة السيدة العذراء بأبوان

مطران المنيا للأقباط
مطران المنيا للأقباط الكاثوليك

بدأ الأنبا باسيليوس، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك في مصر، الزيارة الرعوية بكنيسة السيدة العذراء بأبوان.

 رافق الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك في مصر، الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة، وجرى تفقد عدد من منازل شعب الكنيسة، حرصا من المطران على المتابعة والتقرب من أسر شعبه.

 تضمنت الزيارات الرعوية كلمة تشجيعية من الأنبا باسيليوس، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك في مصر للأسر، موكدًا لهم ضرورة الثبات في المسيح ومواجهة تحديات الحياة بفرح ورجاء وانتهت الزيارات بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من نيافة الأنبا باسيليوس لكل الأسر.

زيارة الأنبا باسيليوس تأتي في إطار حرصه على تفقده ومتابعته كل الأسر في كنائس الايبارشية.

 

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