الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

عدوى نادرة قاتلة يمكن أن تصيب الأطفال.. تعرف على أعراضها والعلاج

عدوى قاتلة
عدوى قاتلة

ُخراجات الدماغ ليست منتشرة لكنها عدوى قاتلة، تصيب الكبار والصغار، هى عبارة عن جيوب مليئة بالصديد تسببها بكتيريا أوفطريات، يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، والحالة تمارس ضغطًا على أنسجة المخ ويمكن أن تقطع تدفق الدم.

وفقًا لموقع “the sun ”على الرغم من أن خطر الإصابة بخراج الدماغ منخفض للغاية إلا أنه حالة مهددة للحياة ويجب تشخيصها وعلاجها في أسرع وقت ممكن.


أعراض الخراجات:
- الصداع (غالبًا ما يكون شديدًا ويقع في منطقة واحدة ولا يمكن تخفيفه بمسكنات الألم)
- تغيرات في الحالة العقلية (الارتباك أو الانفعال)
- مشاكل في وظيفة العصب (ضعف العضلات تداخل الكلام أو الشلل في جانب واحد من الجسم)
- حرارة عالية
- النوبات
- الشعور بالمرض
- التقيؤ
- تصلب الرقبة
- تغيرات في الرؤية (تشوش أو شيب أو مزدوج)


ثلاثة أسباب للخراج:
عدوى في جزء آخر من الجمجمة (مثل التهاب الأذن أو التهاب الجيوب الأنفية أو خراج الأسنان)
عدوى في جزء آخر من الجسم (مثل الالتهاب الرئوي الذي ينتشر عن طريق الدم)
الصدمة (مثل إصابة في الرأس تؤدي إلى تشقق الجمجمة)
يتم تشخيص الحالة بناءً على الأعراض والتاريخ الطبي واختبارات الدم والأشعة، وعادة ما يتم علاجه بالأدوية والجراحة.


في الولايات المتحدة وحدها كانت هناك زيادة بنسبة 200 في المائة في حالات الخراجات في ديسمبر 2022 بعد زيادة التهابات الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء بالنسبة للأطفال، وخلال تلك الفترة هناك احتمالية أن يصاب عدد أكبر كل شهر، ومع ذلك قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه حتى مع الزيادة تظل الحالة نادرة للغاية.

 

خراجات الدماغ جيوب مليئة بالصديد عدوى قاتلة صداع مرض نادر

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية: غرفة عمليات الثانوية لم ترصد أى شكاوى

قبل عيد الأضحى.. بيطري القاهرة يشن حملات كبرى على الأسواق

الرئاسة تنعى أحمد عماد الدين: قامة طبية ورمز للتفانى ودماثة الخلق

تحرير 251 محضرًا لمحال مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟