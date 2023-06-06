عدوى نادرة قاتلة يمكن أن تصيب الأطفال.. تعرف على أعراضها والعلاج

ُخراجات الدماغ ليست منتشرة لكنها عدوى قاتلة، تصيب الكبار والصغار، هى عبارة عن جيوب مليئة بالصديد تسببها بكتيريا أوفطريات، يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، والحالة تمارس ضغطًا على أنسجة المخ ويمكن أن تقطع تدفق الدم.

وفقًا لموقع “the sun ”على الرغم من أن خطر الإصابة بخراج الدماغ منخفض للغاية إلا أنه حالة مهددة للحياة ويجب تشخيصها وعلاجها في أسرع وقت ممكن.



أعراض الخراجات:

- الصداع (غالبًا ما يكون شديدًا ويقع في منطقة واحدة ولا يمكن تخفيفه بمسكنات الألم)

- تغيرات في الحالة العقلية (الارتباك أو الانفعال)

- مشاكل في وظيفة العصب (ضعف العضلات تداخل الكلام أو الشلل في جانب واحد من الجسم)

- حرارة عالية

- النوبات

- الشعور بالمرض

- التقيؤ

- تصلب الرقبة

- تغيرات في الرؤية (تشوش أو شيب أو مزدوج)



ثلاثة أسباب للخراج:

عدوى في جزء آخر من الجمجمة (مثل التهاب الأذن أو التهاب الجيوب الأنفية أو خراج الأسنان)

عدوى في جزء آخر من الجسم (مثل الالتهاب الرئوي الذي ينتشر عن طريق الدم)

الصدمة (مثل إصابة في الرأس تؤدي إلى تشقق الجمجمة)

يتم تشخيص الحالة بناءً على الأعراض والتاريخ الطبي واختبارات الدم والأشعة، وعادة ما يتم علاجه بالأدوية والجراحة.



في الولايات المتحدة وحدها كانت هناك زيادة بنسبة 200 في المائة في حالات الخراجات في ديسمبر 2022 بعد زيادة التهابات الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء بالنسبة للأطفال، وخلال تلك الفترة هناك احتمالية أن يصاب عدد أكبر كل شهر، ومع ذلك قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه حتى مع الزيادة تظل الحالة نادرة للغاية.