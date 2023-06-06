مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-6-2023 والقنوات الناقلة
مع بدء الساعات الاولى في الصباح حرص المشجعين عشاق كرة القدم التعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-6-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، للقيام بمتابعة كافة المباريات.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-6-2023 والقنوات الناقلة
تنشر الدستور جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 بالدوري المصري وغيرها، وما هي القنوات الناقلة للقمم المرتقبة.
وانتهت مباريات الموسم الكروي بالدول الأوروبية، ولكن أيضا لا تزال إثارة لكرة القدم حاضرة في جميع البطولات العربية.
وستقام كافة مباريات في الدوري المصري وفي الدوري التونسي والجزائري وغيرها.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء
تستكمل مباريات الجولة الثلاثين من الدوري المصري، وأبرزها مباراة فاركو وبيراميدز.
وفي الدوري التونسي، تقام مباراة الإفريقي واتحاد تطاوين في مجموعة التتويج.
مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 في الدوري المصري
فريق نادي الداخلية × فريق نادي حرس الحدود (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sport HD 2
فريق نادي فاركو × فريق بيراميدز (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD
نادي فيوتشر × نادي إنبي (21:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD
مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 في الدوري التونسي
فريق اتحاد تطاوين × الفريق الإفريقي (18:30 مصر والسعودية) - الكأس الرياضية 2
مبار كأس ليبرتادوريس اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023
01:00 البرازيلي أتلتيكو بارانينس VS ليبرتاد باراجواي
01:00 – مونافاز الفنزويلي ضد فريق نادي ديبورتيفو بريرا من كولومبيا
مباريات الدوري البرازيلي اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023
02:00 فريق فاسكو دي جاما VS فريق فلامينفو
هدافي الدوري المصري
جاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:
- اللاعب جوب مابولولو “الاتحاد السكندري” 14 أهداف
- النجم أحمد الشيخ “غزل المحلة” 10 أهداف
- اللاعب محمد حمدي زكي “أسوان ” 10 أهداف
- اللاعب أحمد سيد زيزو “الزمالك ” 9 أهداف
- النجم محمد شريف “الأهلي ” 9 أهداف.
- جون أوكلي “المقاولن العرب” 9 أهداف
- سمير فكري “الداخلية” 9 أهداف
- النجم رفيق كابو “إنبي” 8 أهداف
- رزقي حمرون “فاركو” 8 أهداف
- اللاعب كريم بامبو “البنك الأهلي” 8 أهداف
- اللاعب فخري لاكاي “بيراميدز” 8 أهداف