مع بدء الساعات الاولى في الصباح حرص المشجعين عشاق كرة القدم التعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-6-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، للقيام بمتابعة كافة المباريات.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6-6-2023 والقنوات الناقلة

تنشر الدستور جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 بالدوري المصري وغيرها، وما هي القنوات الناقلة للقمم المرتقبة.

وانتهت مباريات الموسم الكروي بالدول الأوروبية، ولكن أيضا لا تزال إثارة لكرة القدم حاضرة في جميع البطولات العربية.

وستقام كافة مباريات في الدوري المصري وفي الدوري التونسي والجزائري وغيرها.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

تستكمل مباريات الجولة الثلاثين من الدوري المصري، وأبرزها مباراة فاركو وبيراميدز.

وفي الدوري التونسي، تقام مباراة الإفريقي واتحاد تطاوين في مجموعة التتويج.

مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 في الدوري المصري

فريق نادي الداخلية × فريق نادي حرس الحدود (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sport HD 2

فريق نادي فاركو × فريق بيراميدز (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

نادي فيوتشر × نادي إنبي (21:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 في الدوري التونسي

فريق اتحاد تطاوين × الفريق الإفريقي (18:30 مصر والسعودية) - الكأس الرياضية 2

مبار كأس ليبرتادوريس اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023

01:00 البرازيلي أتلتيكو بارانينس VS ليبرتاد باراجواي

01:00 – مونافاز الفنزويلي ضد فريق نادي ديبورتيفو بريرا من كولومبيا

مباريات الدوري البرازيلي اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023

02:00 فريق فاسكو دي جاما VS فريق فلامينفو

هدافي الدوري المصري

جاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي: