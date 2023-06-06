الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيكى هايلى تحذر: خسارة أوكرانيا قد تؤدى إلى "حرب عالمية"

نيكى هايلى
نيكى هايلى

حذرت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي، الإثنين، من احتمال اندلاع حرب عالمية إذا انسحبت أوكرانيا من حربها ضد موسكو، ودعت الولايات المتحدة وحلفائها إلى مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات المناسبة في الصراع.

وقالت هايلي - في تصريحات لشبكة "سي سي إن" الأمريكية -: "الأمر أكبر من أوكرانيا، هذه حرب على الحرية، وهي حرب علينا الفوز بها"، مضيفة: "ما يجب أن نفهمه هو أن فوز أوكرانيا هو فوز لنا جميعًا".

وتابعت: "الكل يريد أن يعرف جيدًا كيف تنتهي هذه الحرب؟، سينتهي الأمر في يوم واحد إذا انسحبت روسيا. إذا انسحبت أوكرانيا، فإننا جميعًا ننظر إلى حرب عالمية".

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