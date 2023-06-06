الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد العوضى يكشف سر إتقانه اللهجة الصعيدية في مسلسل "ضرب نار"

أحمد العوضى
أحمد العوضى

كشف الفنان أحمد العوضي، سر اتقانه للهجة الصعيدي التي قدمها خلال مسلسله "ضرب نار"، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن مدرب اللهجة خاص بالكلام، لكن طريقة اللكنة و "الزربنة" و الكلام بسرعة تعلمها من خلال تعايشه مع أحد الأشخاص من سوهاج، وهذا ساعده كثيرًا لأن الإنسان عندما يتعلم لهجة جديدة تجده يبطئ في الكلام بها.

حديثه طوال الوقت باللهجة الصعيدي

وتابع، أن الشاب الصعيدي الذي عاش معه، كان عندما يتعصب يتحدث بسرعة ويكرر الكلام ولكن بشكل مفهوم، ولهذا فضل أن يتحدث بهذا الشكل، لافتًا أنه كان يتحدث طوال الوقت باللهجة الصعيدية حتى في البيت والجيم وذلك حتى تكون حاضرة على لسانه.

أحمد العوضي اللهجة الصعيدي اتقانه ضرب نار ياسمين عبدالعزيز سوهاج

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