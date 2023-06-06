لحظات مؤثرة.. أحمد شيبة يحتفل بحفل زفاف نجله الأصغر بالإسكندرية (صور)

احتفل المطرب الشعبي أحمد شيبه، بحفل زفاف نجله الأصغر محمود، وذلك وسط عائلته بمسقط رأسه محافظة الإسكندرية.

وقام أحمد شيبة بالبكاء في لحظات مؤثرة خلال حفل زفاف نجله الأصغر وسط أجواء من البهجة والسعادة التي تغمر الحاضرين لحفل الزفاف.

حفل زفاف نجل أحمد شيبة

يذكر أن أحمد شيبة قدم أغنيتين في مسلسل “ضرب نار” بطولة الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وهو العمل الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ منهم سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.