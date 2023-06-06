متحدث التربية والتعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وتدريب الطلاب على الأسئلة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عقد مؤتمرًا صحفيًا قبل نهاية الترم الأول أوضح فيه كل التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وأن جزء منها أسئلة مقالية بحيث أن 85% أسئلة موضوعية، و اختيار متعدد ومالايزيد عن 15% أسئلة مقالية.

وأضاف “زلطة”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الوزراة طرحت نماذج استرشادية للطلاب على موقع الوزراة ليتم تدريبهم على اسئلة الامتحانات خاصة بكل المواد، مشيرًا إلى أن الوزير طرح قبل شهر في مؤتمر صحفي عن المواصفات النهائية والاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والدكتور رضا حجاي أكد أن عدد الاسئلة الموضوعية سيقل حتى يمكن الطلاب من مراجعة الامتحانات.

استبعاد كافة اللجان التي شهدت غش وشغب العام الماضي

وأشار إلى أنه كان هناك قرارين من الوزير حول عدم إجراء أي تحويلات لطلاب الثانوية العامة من مدرسة لأخرى إلا من خلال لجنة من الوزارة تبحث أسباب النقل، لافتًا أن القرار الثاني هو استبعاد كافة اللجان التي شهدت غش وشغب العام الماضي.

وتابع، أن الأسئلة تراعي الوقت الزمني الكافي حتى يستطيع الطلاب مراجعة الامتحان، وتقسيم اسئلة الاختيار المتعدد تم تقسيمها حتى يستطيع الطلاب مراجعتها.