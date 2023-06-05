رحيل الكاتب العراقي خالد القشطيني عن عمر 94 عامًا

رحل الكاتب الصحفي العراقي خالد القشطيني في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 94 عامًا بعد معاناة مع المرض.

رحيل الكاتب خالد القشطيني

وذكرت صفحة آل قشطيني على فيسبوك في بيان الاثنين: بقلوب مطمئنة ومؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، تلقينا نبأ وفاة خالد القشطيني عمنا الغالي والكاتب المعروف الذي وافته المنية يوم السبت الماضي (٢٠٢٣/٦/٣م) في لندن عن عمر تجاوز التسعين عاماً مليئة بالذكريات و الحنين لبلده الأصلي العراق.

وأضاف آل قشطيني أن الراحل "قد أسهم في تطوير الحركة الثقافية والفكرية العربية التي أثراها بمؤلفاته ومقالاته الساخرة المليئة بالحكمة و بالمواكبة لحال أمته العربية".

عن حياته

ونشأ الكاتب خالد القشطيني في بغداد 1929، ودرس في كلية الحقوق وتخرج منها في عام 1953، ودرس في معهد الفنون الجميلة قسم الرسم عام 1952.

وانتقل فيي بعثة حكومية لدراسة الرسم والتصميم المسرحي في بريطانيا، حتى عام 1957، ثم استكمل مسيرته في العراق للتدريس في معهد الفنون الجميلة.

وحرص القشطيني على كتابة المسرحيات باللغتين العربية والإنجليزية، منها مسرحيته "تحت ظلال البطالة" التي تم عرضها في بغداد 1959.

أعماله

وعُرف أسلوب خالد القشطيني بالكتابة الساخرة، خاصة في الموضوعات التي تخص الواقع والحياة الاجتماعية، ومن أبرز كتبه وأعماله:

«على ضفاف بابل» دار الكوكب، 2008.

«من شارع الرشيد إلى أكسفورد ستريت، قصص للضحك والبكاء» دار الحكمة، لندن، 1999.

«السخرية السياسية العربية» دار الساقي، لبنان، 1992.

«حكايات من بغداد القديمة» دار الحكمة، لندن، 2006.

«ما قيل وما يقال» دار الحكمة، لندن، 2001.

«من جد لم يجد» دار الحكمة، لندن، 2003.

«عالم ضاحك... فكاهات الشعوب ونكاتها» دار الحمراء، 1991.

«الساقطة المتمردة: شخصية البغي في الأدب التقدمي» دار الحمراء، 1991.

«تكوين الصهيونية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1996.

«أيام فاتت» دار الحكمة، لندن، 2004.

«الجذور التاريخية للعنصرية الصهيونية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1981.

«نحو اللاعنف» دار الحكمة، لندن، 2018.

«فكاهات الجوع والجوعيات» دار الحكمة، لندن، 2011.

«أيام عراقية» الدار العربية للعلوم - ناشرون، المجلس العراقي للثقافة، الجزائر، 2011.

«الظُرف في بلد عَبوس» دار المدى، العراق، 2012.

«من أجل السلام والإسلام» الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2017.

«التجربة الديمقراطية في عمان» دار الحكمة، لندن، 2006.