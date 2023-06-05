الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيبي" عمر كمال وسارة زكريا يدخل بهما ترندات يوتيوب

عمر كمال
عمر كمال

حقق المطرب الشعبي عمر كمال والمطربة سارة زكريا نجاحًا كبيرًا بأحدث أعمالهم الغنائية وفي أول تعاون لهما ديو “بيبي” حيث انضما لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب في أقل من يومين وتخطت نسب المشاهدة 200 ألف مشاهدة.

أغنية "يابيبي" توزيع إسلام شيبيى وصور كمال وسارة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى منطقة شبرامنت.

تقول كلمات الأغنية:

نداء خاص
سكسكيوزمي من الجميع 
ماتميزوش الناس بعنيكوا
وانتو عِبر الدنيا فيكوا
إحنا مخلقناش ربنا على مزاجكوا
ولا علشان نعجب أهاليكوا     
أنا آسفة
يا بيبييييي

احنا ركبنا وعدينا 
بشقانا وجري إيدينا
وبنتدلع من جبنا ومفيش
حد خير علينا 
طبع العنتظه مش فينا
بس وجاهه ويكفينا
لينا طله ولينا حضور
وقبول ربنا مدينا

بتعيدوا ليه وتزيدوا ليه  وبتحرقوا
انا فوق وصوتكوا مش واصلي زعقوا
هو انا تعباكم  للدرجه دي ليه اوي
وكل ماتيجي سيرتي قصادكوا بتقلقوا

وانتوا لسه رايحين
كنا إحنا لسه راجعين
لو دا اخركوا ماتشدوا حيلكوا 
عايزين نشوف منافسين 
نعيش ونرمي وانتوا
اللي بيقع تلموا
مبقاش بتاعنا مدام شبعنا
عادي غيرنا ياخدوا

اللي بعض السمويات 
المقهورين المضغوطين
اللي قاتلهم القهر
 ياحياتي see you

يابصاصه ياحساده
يامفروسه يامنكاده
موتي بغيظك وغيري مني 
انا بعلا و في زياده 
كلامك كله غيره مني
في ودني مهما هتزني  
انا اصلا لا سمعاكي 
ولا كلامك بيشغلني 
 

سارة زكريا تريندات تريند زكريا عمر كمال يوتيوب لتريند كمال

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