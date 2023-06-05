الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيف الجزيرى يتقدم للزمالك بهدف على الاتحاد السكندرى فى الدورى

الجزيري
الجزيري

تقدم الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف في الشوط الأول المقام بين الفريقين مساء اليوم الإثنين.

هدف تقدم الزمالك جاء في الدقيقة 23 عن طريق سيف الدين الجزيري الذي انفرد بمرمى الهاني سليمان بعد تمريرة من أحمد سيد "زيزو" ليضعها الأول من فوق حارس الاتحاد في المرمى.

تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد

 

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد - محمد طارق -  حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيد عبدالله "نيمار" -  أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمد عبدالغني ومصطفى الزناري وسيف جعفر وعبدالله جمعة وأحمد بلحاج ومحمد حسام "بيسو" وعمر جابر وناصر منسي.

كما تشهد قائمة الفريق غياب محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب وقائد الفريق، بسبب الإصابة التى يعانى منها خلال الفترة الأخيرة، حيث يعاني من آلام في العضلة الضامة، ويخضع بسببها حاليًا لبرنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

الزمالك الاتحاد السكندرى الاتحاد سيف الدين الجزيري الجزيري

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