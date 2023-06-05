الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد منافسته في كان.. مخرج "الترعة": طاقم العمل لم يسافر بسبب التكلفة

فيلم الترعة
فيلم الترعة

كشف جاد شاهين، مخرج فيلم الترعة المنافس في مهرجان "كان" أن المهرجان كان “فتحة خير” عليه، لأنه كان السبب في أن تطلب مهرجانات أخرى الفيلم ليشارك فيها.

قال خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني، وإيمان عز الدين، على شاشة "CBC"، إن واحدًا منهم من أهم 5 مهرجانات في العالم، طلبوا الفيلم وواحد آخر من أهم 10 مهرجانات في العالم طلبوا الفيلم: "ظهور الفيلم في كان جاب لي مهرجانات أخرى".

وعن متعة حضور مهرجان "كان"، قال جاد إن الرحلة لم تكن ممتعة ولم صعد على المسرح كان  منزعج لأنه غير قادر على مشاهدة الفيلم مع طاقم العمل، لأن تكلفة السفر عالية، مردفا: "كان مستحيل يقدروا يسافروا معايا".

وقال مخرج ومؤلف "الترعة" إن الفيلم له اسمين عربي "الترعة"، وإنجليزي the call of the brook، بمعنى "نداء الترعة"، والفيلم أحداثه تدور في قرية فيها ترعة ملعونة، المكان مهم في الفيلم وبه شخصية النداهة.

مخرج الترعة طاقم العمل التكلفة

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