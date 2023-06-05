الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا يحدث إذا لم يتم رفع سقف الدين الأمريكي؟.. محلل سياسي يجيب

الدين الأمريكي
الدين الأمريكي

قال المحلل السياسي نبيل ميخائيل إن معنى سقف الدين هو قدرة الحكومة الأمريكية على الاقتراض من الأفراد أو المؤسسات، ويتم عن طريق اتفاق حكومي مع الكونجرس، مؤكدًا أن عدم رفع سقف الدين، معناه عدم قدرة الحكومة على الانفاق المالي.

أضاف ميخائيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمريكا لو تخلفت عن السداد ستحدث مشاكل كبيرة وملايين من الأمريكين لن يتلقوا معاشتهم من الحكومة ولن تستطيع أمريكا سداد مستحقات مفروضة عليها. 

 إلغاء الأموال المخصصة لمكافحة وباء كورونا

وتابع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، على إلغاء الأموال المخصصة لمكافحة وباء كورونا، كم تم إلغاء بعض البرامج الحكومية، وكانت هذه فرصة للتفاوض.

سقف الدين الحكومة الأمريكية الاقتراض الكونجرس الإنفاق المالي مكافحة وباء كورونا المحلل السياسي نبيل ميخائيل

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