"الشجرة السحرية" و"أفراح" عروض لمسرح الطفل بالوادي الجديد

ضمن فعاليات الموسم المسرحي للطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة هشام عطوة، قدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة، العرض المسرحي "أفراح" على مسرح سينما هيبس والعرض تأليف بكري عبد الحميد، سينوغرافيا شادي قطامش، أشعار أسامة سند، ألحان حسام حسني، استعراضات مارك صفوت، وإخراج حسن رفقي.

تدور قصته حول عن طفلة تدخل إحدى الحواديت وتخوض أكثر من مغامرة مليئة بالقيم والعبر والصفات الحميدة، وشهده لجنة التحكيم المكونة من الكاتب والمخرج شاذلي فرح، والمخرج خالد أبو ضيف، والمخرج عمرو حمزة.

كما قدم القصر مسرحية "الشجرة السحرية" تأليف أحمد زيدان، وإخراج رضا سعيد، وتناولت قصته الصداقة وأهميتها من خلال مجموعة من حيوانات الغابة والذين يبحثون عن أمانيهم وأحلامهم من خلال الشجرة السحرية. وقدم بحضور أعضاء اللجنة الكاتب والمخرج شاذلي فرح، والمخرج أسامة عبد الرؤوف، والمخرج عمرو حمزة.

العروض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة لإدارة الدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتأتي ضمن فعاليات مسرح الطفل بفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

وتأتي الفعاليات في سياق زخم تشهده محافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023؛ حيث تجرى بها حاليا تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة، وأعمال بعثة ميدانية من باحثي الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية مهمتها حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي للمحافظة في ضوء توصيات مؤتمر الأدباء الأخير، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة للفرع.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هى إحدى المؤسسات الثقافية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وهي هيئة مصرية تهدف للمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والآداب والفنون الشعبية والتشكيلية وفي نشاط الطفل والمرأة والشباب وخدمات المكتبات في المحافظات. وقد أنشئت في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945م، ثم تغير اسمها في سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية وفي 1989 صدر القرار الجمهوري لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.