مدبولى: نتطلع لرؤية المزيد من توسعات "DHL" إكسبريس فى مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وجون بيرسين، الرئيس التنفيذي لشركة "DHL" إكسبريس العالمية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ونور الدين سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "DHL" إكسبريس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم استعراض خطط الشركة المستقبلية وفرص الاستثمار الجديدة في السوق المصرية.

ورحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة "DHL" في مقر الحكومة الجديد بالعاصمة الإدارية، مُشيدًا بنشاط وأداء الشركة منذ بدأ عملياتها في السوق المصرية في قطاع الشحن واللوجستيات عام 1980.

وأعرب مدبولي عن تطلعه لرؤية المزيد من توسعات "DHL" إكسبريس في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، هنأ جون بيرسين، الدكتور مصطفى مدبولي على الانتقال للمقر الجديد في العاصمة الإدارية، مبدياً إعجابه بالسرعة التي تم بها تشييد المدينة وتنفيذ الانتقال الفعلي للحكومة.

وحول أعمال الشركة فى مصر، قال "بيرسين": أداؤنا الجيد في بلد ما يعكس أيضاً الأداء الجيد للدولة التي نعمل بها، على أصعدة التجارة والصادرات، ومدى ترابط هذا البلد مع العالم من حوله، مشيداً بالتطور الذي شهدته مصر في الأعوام الأخيرة.

وأوضح أن هدف الزيارة هو بحث زيادة حجم استثمارات الشركة في السوق المصرية، والذي يقدر حاليا بأكثر من مليار جنيه، في إطار سعى الشركة لتحويل مصر إلى المركز الرئيسي في إفريقيا.

وتابع: «اخترنا القاهرة للمرة الثانية لعقد الاحتفال السنوي لموظفينا في منطقة الشرق الأوسط، ولدينا حوالي 200 موظف الآن لحضور الفعالية من منطقة الشرق الأوسط، وفي يوليو سيكون لدينا 250 موظفا من 49 دولة إفريقية، فالقاهرة هي وجهة مفضلة بالنسبة لنا ولموظفينا، لاسيما أنها تعتبر بوابة التجارة للسوق الإفريقية».

وفي غضون ذلك، شرح وزير التجارة والصناعة الفرص المتاحة أمام شركات الشحن والنقل الجوي لنقل صادرات مصر من الأغذية والفواكه والخضروات، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع شركة "DHL" في نقل هذه الصادرات، لا سيما شحنات الخضروات والفواكه الطازجة إلى أوروبا.

من جانبه، أشار نور الدين سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "DHL" إكسبريس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى وجود رغبة لدى الشركة لزيادة عدد الرحلات الجوية لطائرات DHL إلى مصر، مشيراً إلى أن لدى الشركة نحو 19 نقطة شحن لتغطية معظم أنحاء الجمهورية.



كما تطرق إلى أن المصريين يمثلون العنصر البشري الرئيسى الذي تعتمد عليه الشركة في التوظيف في المنطقة.



وأضاف أن زيارة مسئولي الشركة، بصحبة موظفي منطقة الشرق الأوسط، تدعم السياحة والأعمال في مصر، لأن البلاد لديها العديد من الفرص الواعدة ونحتاج للترويج لهذه الفرص.