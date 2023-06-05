الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل متهمين بحيازة عملات محلية بكفالة مالية على ذمة القضية

حبس
حبس

أخلت نيابة النزهة اليوم سبيل المتهمين بحيازة مبالغ مالية وعملات محلية مخبأة في الحقائب، بكفالة مالية على ذمة القضية .

وطالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.

وتمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الأحد، من ضبط شخصين لحيازتهما مبالغ مالية وعملات محلية مخبأة في الحقائب بالمخالفة للقانون.

وتبين أنها كانت مخبأة بين طيات ملابسهما داخل الحقائب بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.

 وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق. 

الإجراءات القانونية التحريات القانونية المتهمين تحريات الامن شرطة ميناء القاهرة

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