هل يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال: متى يتم الاشتراك في الأضحية، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت دار الإفتاء:" تكفي الشاةُ الواحدة في الأضحية عن الفرد الواحد (وأهل بيته)، وتكفي البَدَنة (الجمل أو الناقة)، والبقرة (أو الجاموس) كل واحدة منها عن سبعة أفراد، بشرط ألَّا يقل نصيب الفرد الواحد منها عن السُّبع".

وفي وقت سابق، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يستحبُّ اختيار الأضحية كثيرة اللحم وإن كانت صغيرة السن، رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين.

وأشارت "الإفتاء" من خلال صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” إلى أن وزن الإبل أو البقر والجاموس 350 كجم، أما الغنم فيذبح الخروف إذا كان عمره ستة أشهر والماعز إذا أكملت عاما.

وأضافت أن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، قد ثبت عنه أنه كان يضحِّي وكان يتولَّى ذبح أضحيته بنفسه، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ.. .» (متفق عليه).

وتابعت، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي» (أخرجه أحمد)، مشيرة إلى إجماع المسلمين على ذلك.