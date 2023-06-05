الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل يشارك بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

لجلسة الافتتاحية
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

شارك وفد مصر الثلاثي برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، المكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، صباح اليوم الإثنين بقصر الأمم المتحدة، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، والمنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو الجاري، بحضور 5000 مندوب عن أطراف العمل الثلاثة، من 187 دولة حول العالم.

حضر مع الوفد المصري مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين.

ومن المقرر أن يلقي وزير العمل حسن شحاتة كلمة مصر أمام المؤتمر يوم الأربعاء المقبل، لعرض تجربة مصر الرائدة في تعزيز علاقات العمل وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، ولم تدرج منظمة العمل الدولي في هذا المؤتمر اسم مصر على قائمة الملاحظات المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء في ملف العمل.

بدأت الجلسة الافتتاحية بانتخاب على بن صميخ المري وزير العمل القطري رئيسا للمؤتمر وهنري كوينت من النرويج، واهور أوان من باكستان نوابا للرئيس.

كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان.

وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو  كلمة بشأن تقريره المعروض على المؤتمر عن "النهوض بالعدالة الاجتماعية" والذي رصد فيه التحديات التي تواجه عمل العمل اليوم، ودعوته لتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وتحدث المدير  العام عن تلك التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية حول العالم ،وقال إن هناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من افريقيا ،وان 160 مليون طفل عامل، و207 ملايين شخص عاطل، و4 مليارات شخص ليس لديهم حماية اجتماعية، داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل، وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

وعرض رئيس المؤتمر القطري على المري، في كلمته رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الانعقاد ،خاصة التحديات التي تواجه عالم العمل، وايضا ملف التلميذة الصناعية، ومناقشات بشأن حماية العمال  وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية ،وأهمية الاهتمام بملفات التدريب المهني،وحماية العمال غير المنتظمين ..كما تحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل ،وكذلك رئيس فريق العمال، وأكدا على أهمية ذلك التحالف العالمي لمواجهة التحديات في عالم العمل.

ويناقش ممثلو أطراف العمل الثلاثة حول العالم جدول أعمال يتضمن مناقشة بنود أساسية منها :مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة،وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.

وحضر وفد مصر الثلاثي برئاسة الوزير حسن شحاتة  الجلسة الافتتاحية، وهم من  وزارة العمل: "أمال عبد الموجود رئيس قطاع العلاقات الخارجية، والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهلال مأمون مدير عام المنظمات والاتفاقات،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ،ودينا محمود باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات،و ريم فيصل باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات".

ومن اتحاد الصناعات: المهندس هاني محمود، ود. خالد عبد العظيم، والدكتور سيد تركي، ومحمد عاطف، ورشا مجدي.

وعن الغرف التجارية:محمد عطية الفيومي، ومحمد طلعت.

 وعن فريق العمال: محمد جبران، وخالد عيش، ومجدي البدوي، وعادل عبدالفضيل، وسولاف درويش، وعيد مرسال، وهشام عبد العزيز، وعماد حمدي، وهشام فؤاد، ومحمد عبد ربه، وعايدة محي الدين، وعبدالرحمن عبدالغني، وسامي رزق، وكارولين سمير، ومحمد أبو العباس نوفل.

لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
لجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
وزير العمل حسن شحاتة سوق العمل العالمي الأراضي العربية المحتلة مؤتمر العمل الدولي منظمة العمل الدولية

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