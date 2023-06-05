الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يفحص حريق مجمع مدارس بفيصل

جريدة الدستور

انتدبت نيابة جنوب الجيزة الكلية خبراء الأدلة الجنائية لفحص حريق نشب داخل مجمع مدارس بمنطقة فيصل. 

وكلفت النيابة المعمل الجنائي بمعاينة مسرح الحريق وبيان الخسائر التي تسبب بها، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وبيان سبب الحريق. 

وأخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل جراج بجوار مجمع مدارس بمنطقة فيصل دون وقوع إصابات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل عشة بجراج بالقرب من مجمع للمدارس بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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