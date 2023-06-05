الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعاينة الأولية تكشف سبب سقوط نقاش من الطابق الخامس فى المطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها نيابة المطرية صباح اليوم الإثنين حول سقوط عامل من الطابق الخامس، أنه اختل توازنه أثناء تأديته عمله على إحدى السقالات في محل الواقعة، فسقط جثة هامدة.
واستمعت نيابة المطرية لأقوال زملاء العامل في محل الواقعة وشهود العيان، وصرحت النيابة بدفنه، وذلك بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لبيان وجود شبهة جنائية أم لا.
كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال جثة شاب في العقد الثالث من العمر مصابًا بكسور متفرقة بالجسد أثناء سقوطه من أعلى سقالة في المطرية.
انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة المطرية وبالانتقال والفحص تبين عمل الضحية في أحد العقارات بمجال النقاشة.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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