القبض على مسجل خطر قتل شابا حاول منعه من سرقة حقيبته بالخصوص

أقدم مسجل خطر على قتل شاب بوابل من الرصاص حاول منعه من سرقة حقيبته فى الخصوص وألقى قطاع الأمن العام القبض على المتهم.

تلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بالعثور على جثة "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم" بدائرة القسم وبها آثار لطلق نارى وعثر بطيات ملابسه على "بطاقة تحقيق شخصية - مبلغ مالى".

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، وتبين ممارسته نشاطا إجراميا تخصص فـى سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم، وبتاريخ الواقعة وحال سيره بمكان الواقعة وبحوزته "سلاح نارى" شاهد المجنى عليه يسير مترجلًا وبحوزته حقيبة فاستوقفه وحاول سرقته تحت تهديد السلاح فقاومه المجنى عليه فأطلق المتهم عيارا ناريا تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.